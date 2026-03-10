Зенітний БпЛА "Диких шершнів" вперше збив дрон "Гранат-4" РФ за $200 тисяч (відео)

Бійці протиповітряної оборони вперше збили російський розвідувальний дрон "Гранат-4" і використали для цього зенітний безпілотник "Диких шершнів". Дрон Збройних сил Російської Федерації діяв на фронті з 2014 року. Раніше його збивали з землі, а ударів з повітря досі не було. Чим цікаве знешкодження апарату ЗС РФ, який шпигував далеко вглиб від лінії боїв?

Спецоперацію зі збиття БпЛА "Гранат-4" ЗС РФ провели оператори 1129-го полку ППО, розповіли представники компанії-виробника "Дикий шершень" (Wild Hornets) у соцмережі X. Російський безпілотник коштує 200 тис. дол., може літати на висоті до 4 км і діставати на відстань 100-120 км від точки пуску.

Інформація про унікальне збиття з'явилась у мережі вдень 10 березня. На відео — кадри, зняті зенітним безпілотником за мить до влучання. Бачимо, як український БпЛА підбирається до ворожого пристрою з боку хвоста та влучає по цілі. Панорама землі внизу розмита, тому не ясно, куди саме дістався російський дрон до того, як його знешкодили.

Відео дня

"Дикі шершні" уточнили, чому "Гранат-4" схожий на російський дрон "Орлан-30". Обидва пристрої працюють на двигуні внутрішнього згоряння [додамо, що "Орлан-30" також коштує близько 70-150 тис. дол., летить на відстань до 600 км на висоті до 6 км — ред.]. При цьому наголошується, що "Гранат-4" — це "один з найбезпечніших дронів".

Дрони ЗСУ — деталі

У дописі не уточнюється, який саме варіант зенітного дрона, ймовірно, Sting/Sting-II збив російський БпЛА-шпигун. При цьому орієнтовна вартість виробу, який знешкодив "Гранат-4" за 200 тис. дол. — від 1170 до 2500 дол. (залежно від наявності тепловізора та цифрової камери). Виграш удару "Дикий шершнів" — один до 80.

Водночас у Telegram-каналі Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm уточнили, що "Гранат-4" росіяни використовують з 2014 року: перше збиття відбулось у листопаді 2014 року біля населеного пункту "Щастя". Розслідувачі додали, що РФ має п'ять основних видів розвідувальних дронів: усі задокументовані у спеціальній базі.

Фокус писав про інші унікальні відпрацювання дронів ЗСУ від "Диких шершнів". Зокрема, влітку 2025 року стало відомо про новий виріб — квадрокоптер "Перевертень", призначений для боротьби з дронами-камікадзе "Шахед" ЗС РФ. Пристрій міг розганятись до швидкості 200 км/год та здійматись до висоти 5 км. При старті він потужно прискорювався та долав 1 км за 23 с.

Тим часом у грудні 2025 року у мережі розповіли про удар зенітного дрона Sting по російському БпЛА "Герань-3". Прикметно, що ішлося про реактивний безпілотник РФ, і щоб його наздогнати слід набрати швидкість 300-600 км/год.

Нагадуємо, 10 березня медіа розповіли про новітній дрон-амфібію, який може літати у повітрі та пливти у воді, і при цьому здатен нести вибухівку та вести розвідку.