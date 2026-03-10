Зенитный БпЛА "Диких шершней" впервые сбил дрон "Гранат-4" РФ за $200 тысяч (видео)

Бойцы противовоздушной обороны впервые сбили российский разведывательный дрон "Гранат-4" и использовали для этого зенитный беспилотник "Диких шершней". Дрон Вооруженных сил Российской Федерации действовал на фронте с 2014 года. Ранее его сбивали с земли, а ударов с воздуха до сих пор не было. Чем интересно обезвреживание аппарата ВС РФ, который шпионил далеко вглубь от линии боев?

Спецоперацию по сбиванию БпЛА "Гранат-4" ВС РФ провели операторы 1129-го полка ПВО, рассказали представители компании-производителя "Дикий шершень" (Wild Hornets) в соцсети X. Российский беспилотник стоит 200 тыс. долл., может летать на высоте до 4 км и доставать на расстояние 100-120 км от точки пуска.

Информация об уникальном сбивании появилась в сети днем 10 марта. На видео — кадры, снятые зенитным беспилотником за мгновение до попадания. Видим, как украинский БпЛА подбирается к вражескому устройству со стороны хвоста и попадает по цели. Панорама земли внизу размыта, поэтому не ясно, куда именно добрался российский дрон до того, как его обезвредили.

"Дикие шершни" уточнили, почему "Гранат-4" похож на российский дрон "Орлан-30". Оба устройства работают на двигателе внутреннего сгорания [добавим, что "Орлан-30" также стоит около 70-150 тыс. долл., летит на расстояние до 600 км на высоте до 6 км — ред.]. При этом отмечается, что "Гранат-4" — это "один из самых опасных дронов".

В заметке не уточняется, какой именно вариант зенитного дрона, вероятно, Sting/Sting-II сбил российский БпЛА-шпион. При этом ориентировочная стоимость изделия, которое обезвредило "Гранат-4" за 200 тыс. долл. — от 1170 до 2500 долл. (в зависимости от наличия тепловизора и цифровой камеры). Выигрыш удара "Дикий шершней" — один к 80.

В то же время в Telegram-канале Международного разведывательного сообщества InformNapalm уточнили, что "Гранат-4" россияне используют с 2014 года: первое сбитие произошло в ноябре 2014 года возле населенного пункта "Счастье". Расследователи добавили, что РФ имеет пять основных видов разведывательных дронов: все задокументированы в специальной базе.

Фокус писал о других уникальных отработках дронов ВСУ от "Диких шершней". В частности, летом 2025 года стало известно о новом изделии — квадрокоптере "Оборотень", предназначенном для борьбы с дронами-камикадзе "Шахед" ВС РФ. Устройство могло разгоняться до скорости 200 км/ч и подниматься до высоты 5 км. При старте он мощно ускорялся и преодолевал 1 км за 23 с.

Между тем в декабре 2025 года в сети рассказали об ударе зенитного дрона Sting по российскому БпЛА "Герань-3". Примечательно, что речь шла о реактивном беспилотнике РФ, и чтобы его догнать следует набрать скорость 300-600 км/ч.

Напоминаем, 10 марта медиа рассказали о новейшем дроне-амфибии, который может летать в воздухе и плыть в воде, и при этом способен нести взрывчатку и вести разведку.