Главное — догнать: какие дроны против "Шахедов" имеет Украина и что мешает пользоваться

Военные говорят, что мобильные огневые группы с пулеметами уже не могут эффективно сбивать российские ударные беспилотники "Шахед", и им на смену должны прийти дроны-перехватчики. Фокус исследовал, какие средства уже есть в Украине и почему их применят не так массово, как могли бы.

Related video

Весной 2025 года стало заметно, что россияне заставляют "Шахеды" лететь на высоте 2-3 километров, чтобы избегать мобильных огневых групп. Недавно стало известно о появлении модернизированных БПЛА Shahed-136 из серии MS001, оснащенных камерой и искусственным интеллектом. Они имеют алгоритм оценки ситуации и могут при необходимости отклониться от программы, заданной пилотами.

В таких условиях Силам обороны приходится сбивать "Шахеды" дорогими зенитно-ракетными комплексами. Например, согласно данным военного обозревателя Defense Express Иваа Киричевского, ракеты для Patriot на внутреннем рынке США стоят 4 млн долларов, а за границу продаются уже по цене от 6 до 10 млн. Дроны-перехватчики украинского производства при этом стоят от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч гривен.

Зенитные БПЛА можно условно разделить на два типа: коптеры и самолеты. Производители, как правило, держат технические характеристики своих перехватчиков в тайне, однако о некоторых уже есть публичная информация.

Коптеры против "Шахедов"

Хорошим примером станет украинское предприятие "Дикие шершни", которые разработали сразу две разновидности коптеров для борьбы с "Шахедами". Первый из них — "Оборотень". Судя по имеющейся информации, это FPV-квадрокоптер привычной конструкции, однако он отличается высокой скоростью полета — до 200 км/час. При этом он может летать на высоте до 5 км и подниматься на 1 км за 23 секунды.

Учитывая, что крейсерская скорость "Шахеда" составляет 180 км/ч, "Оборотень" вполне может его догнать. "Дикие Шершни" пока хвастались лишь поражением БПЛА "Гербера" — это несколько упрощенные версии "Шахедов".

Опыт уничтожения настоящих "Шахедов" имеют скоростные дроны-перехватчики Sting от того же разработчика. Эти БПЛА тоже имеют четыре мотора, но они расположены перпендикулярно к удлиненному корпусу, похожему на шар, внутри которого содержится боевая часть. Новая модель с неизвестным названием, похожая на Sting, также имеет небольшие крылья, как у самолета или крылатой ракеты.

Украинский дрон-перехватчик создан для борьбы с "Шахедами" Фото: Telegram / Дикі шершні

По словам инженеров, эти аппараты имеют лучшие возможности. Из опубликованного кампанией видео видно, что при 50% газа беспилотник-перехватчик смог разогнаться до 200 км/ч на высоте 1046 метров. Производитель также показывал кадры с испытания БПЛА, которые разгонялись до 325 км/ч. Подробные технические характеристики "Дикие Шершни" раскрывают только военным.

Похожую конструкцию имеют дроны STRILA от компании WIY DRONES. Детальных характеристик аппарата не раскрывают, но известно, что он может развивать скорость более 300 км в час и находиться в воздухе 15-20 минут. Наличие дневной и ночной камеры позволяет дрону работать в любое время суток.

Дрон-перехватчик STRILA должен догонять "Шахед" Фото: Милитарный

Самолеты-перехватчики

По сравнению с коптерами дроны самолетного типа благодаря своим крыльям тратят меньше энергии и могут держаться в воздухе несколько часов, однако есть и минусы — более низкая скорость и маневренность.

Как рассказал изданию DW соучредитель компании Besomar Роман Шемечко, их беспилотные самолеты способны ждать цель в воздухе до двух часов, а скорость позволяет догнать "Шахед".

Самолет-перехватчик от компании Besomar будет охотиться на "Шахеды" Фото: Львовская ОГА

На сайте предприятия указано, что флагманская модель Besomar 3210-N разгоняется максимум до 200 км/ч и нести полезную нагрузку до 2 кг. Для поражения "Шахеда" не нужно использовать много взрывчатки, ведь он сам несет боевую часть весом в десятки килограммов. При необходимости самолет способен ожидать цель в воздухе более 60 мин, осуществлять стремительный набор высоты и поддерживать скорость до 150 км/ч в течение 15 минут.

"Шахеды" и имитирующие их вражеские беспилотники летают преимущественно ночью, поэтому Besomar 3210-N использует тепловизионную камеру. Интеллектуальная система воздушного тормоза позволяет снизить скорость при заходе на цель. О практическом применении этих самолетов против российских беспилотников пока ничего не известно.

Для сил ПВО полезно, чтобы дроны-перехватчики можно было быстро запустить. Besomar предлагает катапульту, развертывание которой занимает "считанные минуты" и минимум пространства.

В апреле бельгийской делегации во главе с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером в Киеве показали украинский дрон, который использовали для перехвата "Шахедов". Как сообщили иностранцам, такие средства за два месяца уничтожили более 20 российских беспилотников. Технические характеристики и даже название сохранили в секрете, однако разработчики сообщили, что максимальная скорость дрона составляет 200 км/ч, а максимальная высота полета — 5 км.

Украинская компания "Винницкие пчелы" разработали несколько иной самолет-перехватчик под названием VB 140 Flamingo, он прошел межведомственные испытания еще осенью 2024 года. Согласно заявленным характеристикам он может нести 2 кг полезной нагрузки, подниматься на высоту до 3,5 км, развивать скорость около 100 км/ч.

Дроны-перехватчики Flamingo VB140 предназначены для уничтожения вражеских БПЛА Фото: dev.ua

Эта версия предназначена для борьбы с российскими разведывательными БПЛА, такими как "Орлан". Его преимуществами считают высокую автономность и гибкость, что позволяет летать как днем, так и ночью.

Компания "Винницкие пчелы" в 2024 году анонсировала разработку нового беспилотника для перехвата "Шахедов". Вполне вероятно, что он окажется похожим на Flamingo, но будет иметь более высокую скорость.

Что мешает перехватывать "Шахеды" дронами

22 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с журналистами сообщил, что основной проблемой эффективного применения дронов-перехватчиков является недостаточное количество радиолокационных станций (РЛС). Именно поэтому ставка до сих пор делается на МВГ, эффективность которых оценивается в 40%.

Украинский специалист по военным технологиям Сергей Бескрестнов "Флеш" объяснил, что экипажам так называемых "зенитных" дронов нужна информация от РЛС о том, где именно летят "Шахеды". Перехватчики не могут долго гоняться за вражескими БПЛА, ведь имеют ограниченный запас энергии в аккумуляторе. Во время масштабной атаки "Шахедов" им нужно быстро найти, догнать и поразить цели, а это невозможно без сети радаров. По словам Сергея, нужные РЛС Украина может без проблем приобрести, ведь они свободно продаются многими производителями по всему миру.

Военнослужащий Александр Карпюк из 59 отдельной штурмовой бригады пишет, что главная проблема заключается не в дефиците денег на зенитные дроны или РЛС, а в нежелании или неумении военного руководства разработать новую систему. Потому что для этого нужно правильно организовать закупки, поддерживать разработки и исследования, быстро масштабировать учебные заведения для выпуска пилотов, прописывать программы обучения и применения новых средств.

Еще одну сложную проблему в начале июня 2025 года осветил волонтер Сергей Стерненко. Он сообщил, что силы ПВО не позволяют пилотам, прошедшим обучение, применять дроны перехватчики, вместо этого заставляют пользоваться пулеметами или просто отправляют в наряды.

Общественный деятель Владислав Смирнов предположил, что ни одна батарея ПВО, которая работает по принципу "обнаружить — уничтожить", не успеет отреагировать на такие изменения без системы, сочетающей данные, анализ и быстродействие компьютера. Она должна включать сеть сенсоров (радаров, акустических датчиков, тепловизоров) и искусственный интеллект, который мог бы анализировать информацию так же быстро, как и алгоритмы умного "Шахеда".

Тем временем в России создали для "Шахедов" систему уклонения от перехватчиков. Ее готовятся установить, когда Силы обороны Украины начнут массово применять зенитные дроны.

Ранее Сергей Бескрестнов предупредил, что РФ будет запускать по 800 "Шахедов" каждый вечер. По разным оценкам производственные мощности россиян за последнее время выросли в 5-7 раз, и они строят еще один завод.