Бойцам ПВО не дают сбивать "Шахеды" дронами-перехватчиками, — Стерненко

Украинским военным стало значительно сложнее сбивать "Шахеды" из пулеметов во время последних атак. Сейчас целесообразнее использовать дроны-перехватчики, но бойцов ПВО до сих пор не учат работать с ними.

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Об этом украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко 10 июня сообщил в своем Telegram-канале, ссылаясь на слова военнослужащих.

Как пишет Сергей Стерненко, российские "Шахеды" начали летать выше, поэтому мобильным огневым группам сложно попасть очередями из пулеметов. Но они не научились работать с FPV-перехватчиками, поэтому не могут их применять. Большинство бойцов не управляли даже обычными FPV-дронами, поэтому не имеют соответствующих навыков.

"Два года хожу и рассказываю о перспективах зенитных FPV, тысячи видео сбития разведывательных БПЛА, есть уже и сбитие "Шахедов". А людей в тылу не обучают. Систему не строят. За небольшими исключениями", — заявил Сергей Стерненко.

По информации волонтера, даже если операторы FPV-дронов в тыловых областях есть, то они не могут их использовать во время атак "Шахедов". Например, один из военных поделился, что прошел обучение в конце 2024 года, ему хорошо удавалось управлять перехватчиком, но по возвращении в подразделение ему не дали применить новые навыки.

"До сих пор безуспешно выполняю бессмысленную задачу сбить "Шахед" в темное время суток с польской ЗУ и тепловизором в руках недалеко от передка", — скриншот такого сообщения привел Сергей Стерненко.

Другой военный пишет, что пытается учиться сам, для этого за свои средства купил ноутбук и джойстик для тренировок, но ему не дают использовать перехватчики на практике. Вместо дежурства с FPV-дроном его заставляют косить траву в нарядах. Другому оператору в тыловой области приказали колоть дрова.

Сергей Стерненко пишет, что среди командиров Сил обороны есть люди, которые пытаются изменить ситуацию с применением противовоздушных дронов, бойцы мобильных огневых групп тоже поднимают эту проблему. По мнению волонтера, к ее решению нужно как можно скорее приобщиться органам местной власти в населенных пунктах, которым угрожают удары "Шахедов", не дожидаясь, пока армия сама введет нужные инновации.

"Готовьте инфраструктуру, способствуйте обучению людей, задолбайте ответственных представителей СВ или ПС на местах. Мы готовы помогать, консультировать и в дальнейшем предоставлять средства", — призвал блогер.

Он добавил, что недавно удалось собрать деньги на перехватчики "Шахедов". Волонтер и его команда планируют передавать их новым подразделениям для увеличения количества операторов, а также консультировать по применению средств. Главная проблема — теряется время, которое можно потратить на обучение бойцов и сохранить жизнь украинцев в тылу.

В ночь на 10 июня российские дроны "Шахед" атаковали украинские города. В Одессе из-за атаки разрушено здание станции экстренной медицинской помощи, повреждено здание роддома, в результате попадания по жилому дому погиб мужчина, есть и другие повреждения. В Киеве загорелись жилые дома, школа, автомобили, бизнес-центры.

Ранее писали, украинские дроны Sting перехватывают "Шахеды" на высоте нескольких километров. Военные говорят, что для уничтожения ударного дрона в небе не нужна большая боевая часть, ведь сам "Шахед" несет значительное количество взрывчатки, нужно лишь подлететь достаточно близко.