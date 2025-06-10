Бійцям ППО не дають збивати "Шахеди" дронами-перехоплювачами, — Стерненко

Українським військовим стало значно складніше збивати "Шахеди" з кулеметів під час останніх атак. Зараз доцільніше використовувати дрони-перехоплювачі, але бійців ППО досі не навчають працювати з ними.

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Про це український волонтер та блогер Сергій Стерненко 10 червня повідомив у своєму Telegram-каналі, посилаючись на слова військовослужбовців.

Як пише Сергій Стерненко, російські "Шахеди" почали літати вище, тому мобільним вогневим групам складно влучити чергами з кулеметів. Але вони не навчилися працювати з FPV-перехоплювачами, тому не можуть їх застосовувати. Більшість бійців не керували навіть звичайними FPV-дронами, тому не мають відповідних навичок.

"Два роки ходжу і розповідаю про перспективи зенітних FPV, тисячі відео збиття розвідувальних БПЛА, є вже і збиття "Шахедів". А людей у тилу не навчають. Систему не будують. За невеликими винятками", — заявив Сергій Стерненко.

За інформацією волонтера, навіть якщо оператори FPV-дронів у тилових областях є, то вони не можуть їх використовувати під час атак "Шахедів". Наприклад, один з військових поділився, що пройшов навчання наприкінці 2024 року, йому добре вдавалося керувати перехоплювачем, але після повернення у підрозділ йому не дали застосувати нові навички.

"Досі безуспішно виконую безглузду задачу збити "Шахед" у темний час доби з польської ЗУ і тепловізором в руках недалеко від передка", — скриншот такого повідомлення навів Сергій Стерненко.

Інший військовий пише, що намагається навчатися сам, для цього за свої кошти купив ноутбук і джойстик для тренувань, але йому не дають використовувати перехоплювачі на практиці. Замість чергування з FPV-дроном його змушують косити траву у нарядах. Іншому оператору у тиловій області наказали колоти дрова.

Сергій Стерненко пише, що серед командирів Сил оборони є люди, які намагаються змінити ситуацію із застосуванням протиповітряних дронів, бійці мобільних вогневих груп теж підіймають цю проблему. На думку волонтера, до її розв'язання потрібно якомога швидше долучитися органам місцевої влади у населених пунктах, яким загрожують удари "Шахедів", не чекаючи, доки армія сама запровадить потрібні інновації.

"Готуйте інфраструктуру, сприяйте навчанню людей, задовбуйте відповідальних представників СВ чи ПС на місцях. Ми готові допомагати, консультувати та надалі надавати засоби", — закликав блогер.

Він додав, що нещодавно вдалося зібрати гроші на перехоплювачі "Шахедів". Волонтер і його команда планують передавати їх новим підрозділам для збільшення кількості операторів, а також консультувати щодо застосування засобів. Головна проблема — втрачається час, який можна витратити на навчання бійців і зберегти життя українців у тилу.

У ніч на 10 червня російські дрони "Шахед" атакували українські міста. В Одесі через атаки зруйнована будівля станції екстреної медичної допомоги, пошкоджена будівля пологового будинку, унаслідок влучання по житловому будинку загинув чоловік, є й інші пошкодження. У Києві загорілися житлові будинки, школа, автомобілі, бізнес-центри.

Раніше писали, українські дрони Sting перехоплюють "Шахеди" на висоті кількох кілометрів. Військові кажуть, що для знищення ударного дрона у небі не потрібна велика бойова частина, адже сам "Шахед" несе значну кількість вибухівки, потрібно лише підлетіти достатньо близько.