Український дрон Sting перехопив "Шахед" під час атаки: що про нього відомо (відео)

Військові 38 зенітно-ракетного полку Збройних сил України за допомогою дрона-перехоплювач Sting від команди "Дикі шершні" знищили російський ударний дрон "Шахед".

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Відеоролик виробники опублікували на своєму каналі у Telegram.

Судячи з кадрів, Sting наздогнав "Шахед" у небі на висоті кількох кілометрів. Попри нестабільний аналоговий зв'язок та постійні перешкоди, які заважади розгледіти ціль, оператор зміг влучити по ній.

Один з військових у розмові з Фокусом зазначив, що перехоплювачу не потрібна велика кількість вибухівки для знищення "Шахеда" у повітрі, адже він сам має доволі потужну бойову частину. Потрібно лише дистанційно підірвати заряд достатньо близько до ударного БПЛА. Втім зробити це у ручному режимі та в умовах зв'язку, що переривається, теж доволі важко і потребує від пілота чималої майстерності.

Так виглядає одна з перших модифікацій дрона-перехоплювача Sting

Як раніше писали, Sting має конструкцію квадрокоптера з великим куполом, де встановлені боєголовка і камера. На відміну від звичних коптерів, під час польоту гвинти розташовуються не вертикально, а горизонтально відносно землі. Керування здійснюється у ручному режимі за допомогою окулярів віртуальної реальності.

Інформацію про характеристики дронів Sting виробники тримають у таємниці та надають лише військовим після верифікації. Однак у квітні співзасновник "Диких шершнів" повідомив виданню CBS News, що вони розвивають швидкість понад 125 миль на годину (більш як 201 км/год). "Шахеди" теж можуть розганятися до швидкості біля 200 км/год, але не завжди її зберігають під час польоту.

Для виготовлення Sting команда використовує здебільшого китайські компоненти, адже у Євпропі немає деталей відповідної якості і у потрібній кількості. Виробництво дронів-перехоплювачів збільшується у кілька разів щомісяця, тому організація прагне замінити іноземні частини українськими.

У лютому "Дикі Шершні" повідомили про модифікацію перехоплювачів Sting зі збільшеним часом польоту. На оприлюдненому відео дрон зміг розігнатися до 200 км/год на висоті 1046 метрів.

19 травня "Дикі Шершні" показали знищення "Шахеда" над Україною. Того разу дрону Sting довелося летіти понад хмарами.