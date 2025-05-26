Украинский дрон Sting перехватил "Шахед" во время атаки: что о нем известно (видео)

Военные 38 зенитно-ракетного полка Вооруженных сил Украины с помощью дрона-перехватчика Sting от команды "Дикие шершни" уничтожили российский ударный дрон "Шахед".

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Видеоролик производители опубликовали на своем канале в Telegram.

Судя по кадрам, Sting догнал "Шахед" в небе на высоте нескольких километров. Несмотря на нестабильную аналоговую связь и постоянные помехи, которые мешали разглядеть цель, оператор смог попасть по ней.

Один из военных в разговоре с Фокусом отметил, что перехватчику не нужно большое количество взрывчатки для уничтожения "Шахеда" в воздухе, ведь он сам имеет достаточно мощную боевую часть. Нужно лишь дистанционно взорвать заряд достаточно близко к ударному БПЛА. Впрочем, сделать это в ручном режиме и в условиях прерывающейся связи тоже довольно трудно и требует от пилота немалого мастерства.

Так выглядит одна из первых модификаций дрона-перехватчика Sting

Как ранее писали, Sting имеет конструкцию квадрокоптера с большим куполом, где установлены боеголовка и камера. В отличие от привычных коптеров, во время полета винты располагаются не вертикально, а горизонтально относительно земли. Управление осуществляется в ручном режиме с помощью очков виртуальной реальности.

Информацию о характеристиках дронов Sting производители держат в тайне и предоставляют только военным после верификации. Однако в апреле соучредитель "Диких шершней" сообщил изданию CBS News, что они развивают скорость более 125 миль в час (более 201 км/ч). "Шахеды" тоже могут разгоняться до скорости около 200 км/ч, но не всегда ее сохраняют во время полета.

Для изготовления Sting команда использует в основном китайские компоненты, ведь в Европе нет деталей соответствующего качества и в нужном количестве. Производство дронов-перехватчиков увеличивается в несколько раз ежемесячно, поэтому организация стремится заменить иностранные части украинскими.

В феврале "Дикие Шершни" сообщили о модификации перехватчиков Sting с увеличенным временем полета. На обнародованном видео дрон смог разогнаться до 200 км/ч на высоте 1046 метров.

19 мая "Дикие Шершни" показали уничтожение "Шахеда" над Украиной. В тот раз дрону Sting пришлось лететь над облаками.