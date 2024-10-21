З'явився перший український перехоплювач "Шахедів": яке головне завдання вирішили розробники

За словами аналітиків, найближчий західний аналог зенітного українського дрона — двометровий Roadrunner від Anduril, який коштує пів мільйона доларів. Версія вітчизняних розробників коштує набагато дешевше.

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Перші українські спеціалізовані зенітні дрони Sting, покликані протистояти російським дронам "Шахед", уже на фінальних стадіях розроблення і незабаром опиняться в серійному виробництві. Про це пише Defense Express.

Про появу нових дешевих повітряних засобів на противагу іранським "Шахедам" повідомили кілька джерел.

Спочатку відео опублікували Telegram-канали, повідомлялося, що швидкість нових БПЛА — до 280 км/год, бойова частина дрона з донаведенням на ціль важить пів кілограма.

Імовірно, українська розробка Sting

Британське видання Telegraph зі свого боку повідомило, що йдеться про нову розробку "Диких шершнів".

Український дрон-перехоплювач "Шахедов"

Згідно з опублікованими даними, зенітний дрон із назвою Sting ("Жало") розганяється до 160 км/год і здіймається на понад 3 км. У ньому використовується автозахоплення цілі, але вага бойової частини не вказана.

Українські оглядачі зазначають, що зазначена швидкість нового БПЛА нижча за швидкість Shahed-136, які розганяються до 180 км/год.

До всього іншого, виробник уже публікував кадри, зроблені під час випробування швидкісних дронів, які розганялися до 325 км/год. На стоп-кадрах було видно, що йдеться про схожий БПЛА. І саме така висока швидкість загалом відповідає тій, яка має бути для перехоплення цілей типу "Шахед".

У обох зенітних дронів одне й те саме рішення зі створення "ракетоподібного" літального апарату. Воно застосовується у всіх "рекордних" швидкісних дронах, оскільки продиктоване аеродинамікою.

Порівняння з найшвидшим дроном у світі

Поточний швидкісний рекорд належить Peregreen 2, створеному розробниками Люком і Майком Белламі з ПАР. Їхній дрон у квітні 2024 року розігнався до 480,23 км/год. Але різниця між дроном-рекордсменом і серійним бойовим у тому, що зенітний дрон також несе бойову частину.

Дрон, розроблений у Південній Африці, розігнався до 480,23 км/год

Водночас українські розробники, судячи з усього, вирішили головне завдання — створили дешеві зенітні дрони. З близьких західних розробок — зараз це двометровий Roadrunner від Anduril за півмільйона доларів. І навіть додавання таких функцій, як машинний зір і нічні камери, не сильно позначиться на кінцевій ціні та буде економічно обґрунтованим.

Автозахоплення справді важливе, зазначають оглядачі, тому, що не тільки нівелює російські експерименти зі встановленням на БПЛА засобів РЕБ, а й знижує пряму залежність ефективності перехоплення від професіоналізму оператора. Нічний режим обов'язковий через те, що ворог запускає "Шахеди" саме в темний час доби.

Нагадаємо, що під час нічного обстрілу Києва 21 жовтня осколки "Шахеда" пробили дах п'ятиповерхівки.

Також повідомлялося, що уламки "Шахедів" упали в трьох районах столиці, є постраждалий.