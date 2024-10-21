Появился первый украинский перехватчик "Шахедов": какую главную задачу решили разработчики

По словам аналитиков, ближайший западный аналог зенитного украинского дрона — двухметровый Roadrunner от Anduril, который стоит полмиллиона долларов. Версия отечественных разработчиков стоит намного дешевле.

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Первые украинские специализированные зенитные дроны Sting, призванные противостоять российским дронам "Шахед", уже на финальных стадиях разработки и в скором времени окажутся в серийном производстве. Об этом пишет Defense Express.

О появлении новых дешевых воздушных средств в противовес иранским "Шахедам" сообщили несколько источников.

Вначале видео опубликовали Telegram-каналы, сообщалось, что скорость новых БПЛА — до 280 км/ч, боевая часть дрона с донаведением на цель весит полкилограмма.

Предположительно, украинская разработка Sting

Британское издание Telegraph в свою очередь сообщило, что речь о новой разработке "Диких шершней".

Украинский дрон-перехватчик "Шахедов"

Согласно опубликованным данным, зенитный дрон с названием Sting ("Жало") разгоняется до 160 км/ч и поднимается на выше 3 км. В нем используется автозахват цели, но вес боевой части не указан.

Украинские обозреватели отмечают, что указанная скорость нового БПЛА ниже скорости Shahed-136, которые разгоняются до 180 км/ч.

Ко всему прочему, производитель уже публиковал кадры, сделанные во время испытания скоростных дронов, которые разгонялись до 325 кмч. На стоп-кадрах было видно, что речь идет о похожем БПЛА. И именно такая высокая скорость в целом соответствует той, которая должна быть для перехвата целей типа "Шахед".

У обоих зенитных дронов одно и то же решение по созданию "ракетообразного" летательного аппарата. Оно применяется во всех "рекордных" скоростных дронах, т. к. продиктовано аэродинамикой.

Сравнение с самым быстрым дроном в мире

Текущий скоростной рекорд принадлежит Peregreen 2, созданному разработчиками Люком и Майком Беллами из ЮАР. Их дрон в апреле 2024 года разогнался до 480,23 км/ч. Но разница между дроном-рекордсменом и серийным боевым в том, что зенитный дрон также несет боевую часть.

Дрон, разработанный в Южной Африке, разогнался до 480,23 км/ч

Вместе с тем украинские разработчики зенитных дронов, судя по всему, решили главную задачу — создали дешевые зенитные дроны. Из близких западных разработок — сейчас это двухметровый Roadrunner от Anduril за полмиллиона долларов. И даже добавление таких функций, как машинное зрение и ночные камеры, не сильно скажется на конечной цене, будет экономически обосновано.

Автозахват действительно, отмечают обозреватели, потому, что не только нивелирует российские эксперименты с установлением на БПЛА средств РЭБ, но и снижает прямую зависимость эффективности перехвата от профессионализма оператора. Ночной режим обязателен из-за того, что враг запускает "шахеды" именно в темное время суток.

Напомним, что во время ночного обстрела Киева 21 октября осколки "Шахеда" пробили крышу пятиэтажки.

Также сообщалось, что обломки "Шахедов" упали в трех районах столицы, есть пострадавший.