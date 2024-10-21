Ночная атака дронов на Киев: обломки "Шахедов" упали в трех районах, есть пострадавший

По данным КГВА, есть повреждения в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах столицы. Один человек получил ожоги лица.

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В ночь на понедельник, 21 октября, Киев подвергся интенсивной воздушной атаке дронов, которые запустила Российская Федерация. Воздушная тревога в столице продолжалась более пяти часов, во время которой враг пытался нанести удар по городу с разных направлений. Все беспилотники, которых было около десятка, обезвредили силы ПВО, сообщили в КГВА.

В результате падения обломков дронов зафиксированы повреждения в результате падения обломков в трех районах Киева.

Днепровский район: по предварительным данным, поврежден электрический кабель, информация о пострадавших не поступала.

Голосеевский район: в многоквартирном доме частично повреждена отделка стен и выбиты окна. Разрушений и пожаров нет, пострадавших также не обнаружено.

Соломенский район: обломки дронов вызвали пожар на крыше одноэтажного дома. Пожар оперативно локализовали. Известно об одном пострадавшем. Медики зафиксировали у мужчины ожоги лица. От госпитализации он отказался.

Воздушную тревогу в столице объявили в 00:07. Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных БПЛА. Дроны заходили на столицу с северного и южного направлений.

Напомним, 19 октября Россия атаковала дронами Киев. В Дарницком районе пострадала женщина. Небольшой обломок БпЛА попал в квартиру через окно балкона.

В ночь на 18 октября Россия запустила 135 ударных БпЛА типа Shahed и дронов неустановленного типа. Воздушный огонь велся в 14 областях. Силы ПВО уничтожили 80 дронов.