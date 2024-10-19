ВС РФ атаковали беспилотниками Киев: есть пострадавшая, детали (карта)

В КГВА заявили, что в результате ночной атаки ударных БпЛА российской армии на Киев в Днепровском районе поврежден фасад дома. При этом Молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности.

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В ночь на 19 октября российские оккупанты атаковали дронами Киев. В результате пострадала одна женщина. Об этом у себя в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Дарницком районе столицы во время вражеской атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали и оперируют. Небольшой обломок БпЛА попал в дом женщины через окно балкона", — сказано в сообщении.

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Позже в Киевской городской военной администрации заявили, что в результате ночной атаки ударных БпЛА российской армии на Киев в Днепровском районе поврежден фасад дома. При этом Молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности. А вот в Дарницком районе обломками были повреждены припаркованные авто.

При этом глава КГВА Сергей Попко заявил, что тактика врага не меняется. Так, БпЛА заходят на город по разным направлениям.

"Воздушная тревога в столице длилась более трех с половиной часов. Силы обороны обезвредили все угрожавшие столице российские дроны", — отметил Попко.

Отметим, что Воздушные силы ВСУ ранее сообщали об активности вражеских БПЛА. Они летали по разным областям, некоторые летели в сторону столицы.

В 04:28 утра в КГВА заявили, что Киеве работают силы ПВО.

На момент публикации новости воздушна тревога продолжается.

Напомним, экс-заместитель руководителя Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал, почему ВС РФ каждую ночь атакуют Киев "Шахедами". Он отметил, что несмотря на усилия Украины по уничтожению складов с российскими ракетами и ослаблению их потенциала, противник все равно может готовить новый ракетный удар. Киев остается для россиян главной целью.