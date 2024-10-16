"Быстрее и выше": россияне модернизировали "Шахеды", атакующие Украину, — ISW

По словам украинского военного, мобильные подразделения ПВО также улучшили свое оборудование и тактику, чтобы бороться с "Шахедами".

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В Российской Федерации модернизировали ударные беспилотные аппараты "Шахед", используемые для ударов по территории Украины. Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW) со ссылкой на военнослужащего Сил обороны Украины.

Как отмечают аналитики, украинский солдат из мобильного подразделения противовоздушной обороны (ПВО) заявил, что ранее БПЛА "Шахед" были очень медленными, сложными в маневрировании, а также летали только на малых высотах. Однако, по его словам, россияне улучшили характеристики своих дронов.

"Российские силы модернизировали компоненты беспилотников "Шахед", чтобы они летали быстрее и выше", — отметили в ISW.

Кроме того, военнослужащий отметил, что украинские мобильные огневые группы улучшили свое оборудование и тактику, чтобы продолжать сбивать российские "Шахеды"

Напомним, в социальных сетях появился ряд видео, на которых украинцы пытаются отремонтировать двигатели сбитых и найденных "Шахедов". Некоторые пользователи предлагают использовать эти двигатели в хозяйстве, однако эксперты предупреждают об опасности подобных решений.

Также сообщалось, что в сети появилось фото сбитого российского ударного беспилотника, визуально напоминающего иранский Shahed-101, который ранее были замечены у йеменских хуситов и группировки "Хезболла".