Украину атаковали 136 "Шахедов": взрывы раздавались в 14 областях, подробности (фото)

Средства противовоздушной обороны сбили 51 дрон-камикадзе, еще 60 локально потеряно в результате противодействия РЭБ. Военные администрации подтвердили попадания в Тернопольской и Днепропетровской областях.

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В ночь на 16 октября ВС РФ запустили по Украине 136 дронов-камикадзе "Шахед", которые атаковали восточные, северные и центральные области. Также ударные БПЛА долетели до Тернопольской и Черновицкой — на западе. Кроме того, россияне запустили две ракеты, которыми пытались попасть по Донецкой и Черниговской областях. Во время воздушных боев удалось сбить 51 беспилотник. О деталях ночного обстрела командование Воздушных сил ВСУ рассказало на странице Facebook.

Командование сообщило, что российские дроны атаковали Украину с двух направлений. Одна волна шла с северо-востока — из Курска и Орла, вторая — с юга (из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае РФ). Воздушные силы сбили 51 устройство, а еще 60 было потеряно над разными регионами страны. Ракета С-300/С-400 ударила по Донецкой области, Х-59 — по Черниговской: о сбитии командование не написало.

Над какими областями сбили дроны-камикадзе РФ в ночь на 16 октября:

Сумская; Черкасская; Кировоградская; Тернопольская; Херсонская; Харьковская; Житомирская; Донецкая; Днепропетровская; Николаевская; Киевская; Полтавская; Черниговская; Черновицкая.

Для обезвреживания ударных "шахедов" командование привлекло авиацию, зенитные установки, средства радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы. Если объединить сбитые и локально потерянные устройства, то эффективность ночной работы ПВО — 82%.

Обстрелы 16 октября — детали по областям

Первые сигналы воздушной тревоги, которые свидетельствовали о начале российской атаки, прозвучали над Украиной вечером 15 октября. В частности, на Черниговщине тревога продолжалась с 19:50 до 06:27, а в Киеве — началась в 20 ч. и продолжалась более 12 часов. Областные военные администрации утром сообщили, над какими регионами работали силы ПВО и каковы последствия удара "шахедов".

Тернопольская ОГА заявила о попадании российского дрона по промышленному объекту. Согласно заявлению главы ОГА Вячеслава Негоды, возник пожар, на борьбу с которым вызвали 45 спасателей и 12 пожарных машин. Пламя потушили, раненых и погибших нет, заверил чиновник.

Кадры последствий атаки на Тернопольскую область обнародовала пресс-служба ГСЧС. Спасатели подтвердили, что в результате удара "Шахедов" пострадал промышленный объект, в результате чего возник масштабный пожар.

Шахеды атаковали Тернопольскую область Шахеды атаковали Тернопольскую область Шахеды атаковали Тернопольскую область

Киевская ОГА вечером 15 октября и утром 16 октября предупредила граждан о работе ПВО над столицей. В 7:27 в КГГА заверили, что над регионом сбили все вражеские дроны: о разрушениях от обломков и раненых данных нет. Также пока нет информации о количестве "шахедов", которые угрожали Киеву.

Обстрел 16 октября — КГГА о последствиях атаки ВС РФ Фото: Скриншот

Сумская ОГА сообщила о сбитии девяти дронов-камикадзе ВС РФ. О разрушениях и пострадавших информации нет.

Днепропетровская ОВА в Telegram-канале написала, что россияне атаковали ударными БПЛА Никопольщину и Покровское. Силам ПВО ПвК "Восток" удалось сбить два дрона, сообщил глава ОВА Сергей Лысак. По его словам, есть попадания в Покровской громаде, но погибших и раненых нет.

Черновицкая ОГА и ее глава Руслан Запарнюк в 0:21 16 октября написали о появлении "шахедов" и призвали граждан пройти в укрытие. О результатах работы ПВО и о последствиях российской атаки администрация информации не предоставила. Сигнал воздушной тревоги в регионе длился два часа: с 00:10 по 02:09.

Николаевская ОГА подтвердила сбитие трех дронов-камикадзе ВС РФ. Глава ОГА Виталий Ким не сообщал о разрушениях и пострадавших.

Харьковская ОВА и ее глава Олег Синегубов ничего не писали об атаке дронов, но подтвердили данные о попадании в Харьковском районе, которое произошло около 21 час. 15 октября.

Херсонская ОВА сообщила об авиаударах ВС РФ и вражеском огне: об ударах дронов председатель ОВА Александр Прокудин информации не предоставил, но утром жители Херсона написали в соцсетях, что в городе исчезло электроснабжение.

Черкасская, Кировоградская, Житомирская, Донецкая, Полтавская, Черниговская областные администрации предупреждали о начале и завершении сигналов воздушной тревоги: о работе ПВО не писали.

Отметим, утром 16 октября Фокус писал о звуках взрывов, которые слышали жители Киева и Киевской области. По состоянию на утро в КГГА предупредили, что продолжается боевая работа по уничтожению российских дронов.

Напоминаем, агентство BBC рассказало о женском добровольческом подразделении "Ведьмы Бучи", которое защищает небо над Киевской областью. 15 октября ВС РФ атаковали "шахедами" семь областей: что известно о последствиях прошлого удара.