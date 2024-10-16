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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Украину атаковали 136 "Шахедов": взрывы раздавались в 14 областях, подробности (фото)

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Фото: Национальная полиция | Воздушные силы отразили массированную атаку дронов-камикадзе "шахед" ВС РФ (иллюстративное фото)

Средства противовоздушной обороны сбили 51 дрон-камикадзе, еще 60 локально потеряно в результате противодействия РЭБ. Военные администрации подтвердили попадания в Тернопольской и Днепропетровской областях.

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В ночь на 16 октября ВС РФ запустили по Украине 136 дронов-камикадзе "Шахед", которые атаковали восточные, северные и центральные области. Также ударные БПЛА долетели до Тернопольской и Черновицкой — на западе. Кроме того, россияне запустили две ракеты, которыми пытались попасть по Донецкой и Черниговской областях. Во время воздушных боев удалось сбить 51 беспилотник. О деталях ночного обстрела командование Воздушных сил ВСУ рассказало на странице Facebook.

Командование сообщило, что российские дроны атаковали Украину с двух направлений. Одна волна шла с северо-востока — из Курска и Орла, вторая — с юга (из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае РФ). Воздушные силы сбили 51 устройство, а еще 60 было потеряно над разными регионами страны. Ракета С-300/С-400 ударила по Донецкой области, Х-59 — по Черниговской: о сбитии командование не написало.

Над какими областями сбили дроны-камикадзе РФ в ночь на 16 октября:

  1. Сумская;
  2. Черкасская;
  3. Кировоградская;
  4. Тернопольская;
  5. Херсонская;
  6. Харьковская;
  7. Житомирская;
  8. Донецкая;
  9. Днепропетровская;
  10. Николаевская;
  11. Киевская;
  12. Полтавская;
  13. Черниговская;
  14. Черновицкая.

Для обезвреживания ударных "шахедов" командование привлекло авиацию, зенитные установки, средства радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы. Если объединить сбитые и локально потерянные устройства, то эффективность ночной работы ПВО — 82%.

Обстрелы 16 октября — детали по областям

Первые сигналы воздушной тревоги, которые свидетельствовали о начале российской атаки, прозвучали над Украиной вечером 15 октября. В частности, на Черниговщине тревога продолжалась с 19:50 до 06:27, а в Киеве — началась в 20 ч. и продолжалась более 12 часов. Областные военные администрации утром сообщили, над какими регионами работали силы ПВО и каковы последствия удара "шахедов".

Тернопольская ОГА заявила о попадании российского дрона по промышленному объекту. Согласно заявлению главы ОГА Вячеслава Негоды, возник пожар, на борьбу с которым вызвали 45 спасателей и 12 пожарных машин. Пламя потушили, раненых и погибших нет, заверил чиновник.

Кадры последствий атаки на Тернопольскую область обнародовала пресс-служба ГСЧС. Спасатели подтвердили, что в результате удара "Шахедов" пострадал промышленный объект, в результате чего возник масштабный пожар.

Шахеды атаковали Тернопольскую область Fullscreen
Шахеды атаковали Тернопольскую область
Шахеды атаковали Тернопольскую область Fullscreen
Шахеды атаковали Тернопольскую область
Шахеды атаковали Тернопольскую область Fullscreen
Шахеды атаковали Тернопольскую область
Шахеды атаковали Тернопольскую область
Шахеды атаковали Тернопольскую область
Шахеды атаковали Тернопольскую область

Киевская ОГА вечером 15 октября и утром 16 октября предупредила граждан о работе ПВО над столицей. В 7:27 в КГГА заверили, что над регионом сбили все вражеские дроны: о разрушениях от обломков и раненых данных нет. Также пока нет информации о количестве "шахедов", которые угрожали Киеву.

Обстрел 16 октября, обстрел, Киевская область, КГГА, шахеты Fullscreen
Обстрел 16 октября — КГГА о последствиях атаки ВС РФ
Фото: Скриншот

Сумская ОГА сообщила о сбитии девяти дронов-камикадзе ВС РФ. О разрушениях и пострадавших информации нет.

Днепропетровская ОВА в Telegram-канале написала, что россияне атаковали ударными БПЛА Никопольщину и Покровское. Силам ПВО ПвК "Восток" удалось сбить два дрона, сообщил глава ОВА Сергей Лысак. По его словам, есть попадания в Покровской громаде, но погибших и раненых нет.

Черновицкая ОГА и ее глава Руслан Запарнюк в 0:21 16 октября написали о появлении "шахедов" и призвали граждан пройти в укрытие. О результатах работы ПВО и о последствиях российской атаки администрация информации не предоставила. Сигнал воздушной тревоги в регионе длился два часа: с 00:10 по 02:09.

Николаевская ОГА подтвердила сбитие трех дронов-камикадзе ВС РФ. Глава ОГА Виталий Ким не сообщал о разрушениях и пострадавших.

Харьковская ОВА и ее глава Олег Синегубов ничего не писали об атаке дронов, но подтвердили данные о попадании в Харьковском районе, которое произошло около 21 час. 15 октября.

Херсонская ОВА сообщила об авиаударах ВС РФ и вражеском огне: об ударах дронов председатель ОВА Александр Прокудин информации не предоставил, но утром жители Херсона написали в соцсетях, что в городе исчезло электроснабжение.

Черкасская, Кировоградская, Житомирская, Донецкая, Полтавская, Черниговская областные администрации предупреждали о начале и завершении сигналов воздушной тревоги: о работе ПВО не писали.

Отметим, утром 16 октября Фокус писал о звуках взрывов, которые слышали жители Киева и Киевской области. По состоянию на утро в КГГА предупредили, что продолжается боевая работа по уничтожению российских дронов.

Напоминаем, агентство BBC рассказало о женском добровольческом подразделении "Ведьмы Бучи", которое защищает небо над Киевской областью. 15 октября ВС РФ атаковали "шахедами" семь областей: что известно о последствиях прошлого удара.