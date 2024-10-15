Ночные смены позволяют женщинам совмещать дневную работу учителями, врачами и маникюрщицами с защитой страны по ночам.

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"Ведьмы Бучи", как они сами себя называют, — это добровольческое подразделение ПВО, которое преимущественно состоит из женщин. Они помогают защитить украинское небо на фоне того, что все больше украинских мужчин оказываются на передовой. Об этом сообщает BBC.

Дронов становится все больше, часто их запускают с территории РФ волнами, чтобы создать нагрузку на систему ПВО перед ракетной атакой.

Многие из женщин, которые днем работают учителями, врачами и маникюрщицами, говорят, что это способ преодолеть бессилие, которое они чувствовали во время российской оккупации в начале полномасштабного вторжения.

Женское мобильное подразделение ПВО

"Мне 51 год, я вешу 100 кг, я не могу бегать. Я думала, они выгонят меня, но они меня взяли!" — рассказала Валентина, ветеринар, которая этим летом записалась в подразделение и теперь у нее позывной "Валькирия".

Инна, работающая учителем математики

По ее словам, охотиться на дроны она решила после того, как некоторые ее друзья погибли или отправились на фронт.

"Я могу выполнять эту работу. Комплект тяжелый, но мы, женщины, можем это сделать", — объяснила она.

Из-за того, что лучшее оружие Украины на передовой, женщины отстреливают дроны пулеметами прошлой эпохи, есть два "Максима" 1939 года выпуска и ящики для боеприпасов с красными звездами советских времен.

Сергей, единственный мужчина в команде, вручную наливает воду, которая используется как охлаждающая жидкость.

Вместе с тем женщины сказали, что начиная с лета уже сбили три беспилотника.

Боец подразделения ПВО

"Моя роль — прислушиваться к ним. Это нервная работа. Но мы должны оставаться сосредоточенными, слушать малейший звук", — объяснила Валентина.

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Ее подруга Инна, которой тоже немного за 50, находится в одной из своих первых командировок.

"Это страшно, да. Но и рожать тоже, и я все равно делала это три раза", — сказала она.

Ее позывной —"Черри", из-за ее машины, а не из-за помидоров, объяснила жительница киевского пригорода. Она учительница математики, и ей иногда спешить идти из леса, в котором расположение подразделение, чтобы не опоздать на урок.

Напомним, что, по данным Центра изучения демократии (CSD), Чехия потратила в 5 раз больше на закупку российского газа и нефти, чем на помощь Украине.