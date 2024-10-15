Нічні зміни дають змогу жінкам поєднувати денну роботу вчителями, лікарями та манікюрницями із захистом країни ночами.

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"Відьми Бучі", як вони самі себе називають, — це добровольчий підрозділ ППО, який переважно складається з жінок. Вони допомагають захистити українське небо на тлі того, що все більше українських чоловіків опиняються на передовій. Про це повідомляє BBC.

Дронів стає дедалі більше, часто їх запускають із території РФ хвилями, щоб створити навантаження на систему ППО перед ракетною атакою.

Багато хто з жінок, які вдень працюють вчителями, лікарями та манікюрницями, кажуть, що це спосіб подолати безсилля, яке вони відчували під час російської окупації на початку повномасштабного вторгнення.

Жіночий мобільний підрозділ ППО

"Мені 51 рік, я важу 100 кг, я не можу бігати. Я думала, вони виженуть мене, але вони мене взяли!" — розповіла Валентина, ветеринарка, яка цього літа записалася в підрозділ і тепер у неї позивний "Валькірія".

Інна, яка працює вчителем математики

За її словами, полювати на дрони вона вирішила після того, як деякі її друзі загинули або вирушили на фронт.

"Я можу виконувати цю роботу. Комплект важкий, але ми, жінки, можемо це зробити", — пояснила вона.

Через те, що найкраща зброя України на передовій, жінки відстрілюють дрони кулеметами минулої епохи, є два "Максими" 1939 року випуску і ящики для боєприпасів із червоними зірками радянських часів.

Сергій, єдиний чоловік у команді, вручну наливає воду, яка використовується як охолоджувальна рідина.

Водночас жінки сказали, що починаючи з літа вже збили три безпілотники.

Боєць підрозділу ППО

"Моя роль — прислухатися до них. Це нервова робота. Але ми маємо залишатися зосередженими, слухати найменший звук", — пояснила Валентина.

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Її подруга Інна, якій теж трохи за 50, перебуває в одному зі своїх перших відряджень.

"Це страшно, так. Але і народжувати теж, і я все одно робила це тричі", — сказала вона.

Її позивний — "Черрі", через її машину, а не через помідори, пояснила мешканка київського передмістя. Вона вчителька математики, і їй інколи поспішати йти з лісу, в якому розташований підрозділ, щоб не запізнитися на урок.

Нагадаємо, що, за даними Центру вивчення демократії (CSD), Чехія витратила в 5 разів більше на закупівлю російського газу і нафти, ніж на допомогу Україні.