Взрывы в Киеве: столицу и область атаковали российские дроны, идет боевая работа

По данным местных властей, БПЛА до сих пор летают по региону и в любой момент могут развернуться на Киев, если расчетам ПВО не удастся их уничтожить к этому моменту.

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Вооруженные силы России атаковали Киев и область с применением ударных беспилотников. Об этом в среду, 16 октября, сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации (КГВА).

По данным властей, все дроны были сбиты на подступах к украинской столицу. При этом в Киевской области до сих фиксируются дроны, по ним ведется боевая работа расчетов противовоздушной обороны. В КГВА предупредили, что эти БПЛА могут развернутся в строну Киева.

"Но не исключено, что вражеские беспилотники могут направить вектор движения на Киев и в столице будет объявлена воздушная тревога. Поэтому прошу киевлян и гостей города прислушиваться к сигналам оповещения и в случае опасности пользоваться защитными сооружениями. Берегите себя!" — говорится в сообщении администрации.

Напомним, днем ранее, 15 октября, Россия массированно атаковала Украину с применением ударных БПЛА и ракет. Силам обороны удалось перехватить 12 из 17 БПЛА.

Также 15 октября стало известно, что ВС РФ применили ракеты С-300 для атаки на Николаев. В результате этой атаки погибла женщина, еще 16 человек были ранены. Повреждены инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли сильные пожары.