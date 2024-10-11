ВС РФ в очередной раз атаковали Киев: в столице раздавались взрывы, детали

В КГВА отметили, что это уже пятая атака с начала месяца. Вражеские БПЛА заходили на столицу с разных направлений.

Related video

В ночь на 11 октября российские оккупанты в очередной раз атаковали с воздуха столицу Украины. В Киеве были слышны звуки взрывов, сообщил городской голова Виталий Кличко.

"В столице слышны звуки взрывов — работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", — написал он.

В общем воздушная тревога была объявлена в столице в 03:16. Она длилась 3 часа 8 минут, отбой состоялся в 06:24.

В Киевской городской военной администрации отметили, что ночью российская армия пыталась поразить Киев беспилотными летательными аппаратами. На Киев дроны заходили с разных направлений. В целом это пятая воздушная атака на Киев с начала октября.

"Силами и средствами ПВО все вражеские БПЛА, которые угрожали столице, были обезврежены. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала", — добавили там.

В КГВА добавили, что в области сейчас ведется боевая работа против остальных запущенных БпЛА врага. Не исключено новое объявление воздушной тревоги. В ведомстве призвали прислушиваться к сигналам оповещения и в случае опасности пользоваться укрытиями.

Сейчас информация об атаке на столицу в правоохранительных органах города Киева отсутствует. Также атаку не комментировали и в Генеральном штабе ВСУ.

Отметим, что это не первая атака на столицу. В частности, Киев атаковали 28 сентября, и воздушная тревога длилась около трех часов. Дроны заходили несколькими волнами, в целом их было уничтожено около 15 штук.

В КМВА объяснили, что враг атакует именно ночью, используя ударные БПЛА типа Shahed и тому подобное. ВС РФ надеются, что это им поможет осуществить задуманные планы.