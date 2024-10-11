ЗС РФ вкотре атакували Київ: у столиці лунали вибухи, деталі

В КМВА зазначили, що це вже п'ята атака з початку місяця. Ворожі БПЛА заходили на столицю з різних напрямків.

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В ніч на 11 жовтня російські окупанти вчергове атакували з повітря столицю України. В Києві було чутно звуки вибухів, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"У столиці чути звуки вибухів — працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", — написав він.

Повітряна тривога була оголошена в столиці о 03:16. Вона тривала 3 години 8 хвилин, відбій відбувся о 06:24.

В Київській міській військовій адміністрації зазначили, що вночі російська армія намагалась уразити Київ безпілотними літальними апаратами. Дрони заходили з різних напрямків. Загалом це пʼята повітряна атака на столицю з початку жовтня.

"Силами та засобами ППО усі ворожі БПЛА було знешкоджено. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила", — додали там.

В КМВА додали, що в області наразі ведеться бойова робота проти решти запущених БПЛА ворога. Не виключено нове оголошення повітряної тривоги. У відомстві закликали дослухатись до сигналів оповіщення та у разі небезпеки користуватися укриттями.

Наразі інформація про атаку на столицю в правоохоронних органах міста Києва відсутня. Також атаку не коментували й в Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначимо, що це не перша атака на столицю. Зокрема, Київ атакували 28 вересня, і повітряна тривога тривала близько трьох годин. Дрони заходили кількома хвилями, в цілому їх було знищено близько 15 одиниць.

В КМВА пояснили, що ворог атакує саме вночі, використовуючи ударні БПЛА типу Shahed. ЗС РФ сподіваються, що це їм допоможе здійснити задумані плани.