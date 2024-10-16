Вибухи в Києві: столицю та область атакували російські дрони, триває бойова робота

За даними місцевої влади, БПЛА досі літають регіоном і в будь-який момент можуть розвернутися на Київ, якщо розрахункам ППО не вдасться їх знищити до цього моменту.

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Збройні сили Росії атакували Київ і область із застосуванням ударних безпілотників. Про це в середу, 16 жовтня, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).

За даними влади, всі дрони було збито на підступах до української столиці. Водночас у Київській області досі фіксують дрони, за ними ведеться бойова робота розрахунків протиповітряної оборони. У КМВА попередили, що ці БПЛА можуть розвернутися в бік Києва.

"Але не виключено, що ворожі безпілотники можуть спрямувати вектор руху на Київ і в столиці буде оголошено повітряну тривогу. Тож прошу киян та гостей міста прислухатися до сигналів оповіщення та в разі небезпеки користуватися захисними спорудами. Бережіть себе!" — ідеться в повідомленні адміністрації.

Нагадаємо, днем раніше, 15 жовтня, Росія масовано атакувала Україну із застосуванням ударних БПЛА і ракет. Силам оборони вдалося перехопити 12 із 17 БПЛА.

Також 15 жовтня стало відомо, що ЗС РФ застосували ракети С-300 для атаки на Миколаїв. Унаслідок цієї атаки загинула жінка, ще 16 осіб було поранено. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли сильні пожежі.