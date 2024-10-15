ЗС РФ вдарили по Миколаєву: є жертви та постраждалі, подробиці

Моніторингові канали повідомили, що ЗС РФ застосували ракети С-300 для атак на місто. Було зафіксовано кілька ударів. Один із прильотів припав на приватний житловий будинок.

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У ніч на 15 жовтня російські окупанти атакували Миколаївську область ракетами. Унаслідок удару постраждали 11 осіб, також відомо про одну загиблу людину. Про це у себе в Telegram повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Поки відомо про 11 постраждалих, є важкі. На жаль, є одна загибла", — написав Кім.

Удар по Миколаєву Фото: Скриншот

Раніше моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомляв, що Миколаїв перебуває під обстрілом балістики. Так, ЗС РФ застосували ракети С-300 для атак на місто. Було зафіксовано кілька ударів.

Пізніше він заявив, що один із прильотів припав на приватний житловий будинок. На місці виникла пожежа. Потім стало відомо, що були прильоти в різних частинах міста.

"Є постраждалі, щонайменше 2 цивільних у стані середньої тяжкості та тяжкому стані", — зазначив моніторинговий канал.

Атака БПЛА: що відомо

Зазначимо, що Росія також атакувала Україну безпілотниками "Шахед". Повітряна тривога була оголошена в багатьох областях і тривала кілька годин. Так, перші групи БПЛА були зафіксовані ще ввечері 14 жовтня. Вони прямували в Миколаївську область через Херсонську.

Пізніше дрони помітили в Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській, Київській та Черкаській областях.

Відбій тривоги через ворожі БПЛА було оголошено тільки о 06:06 ранку.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області росіяни атакували дронами цивільну машину. Дві жінки отримали несумісні з життям поранення. Ще двоє людей госпіталізовані з травмами.

Також нагадаємо, що в мережі з'явилися фото пускових майданчиків Shahed у РФ. За словами оглядачів, перспективнішим варіантом є атаки на склади з дронами, однак і тут є свої складнощі: РФ маскує ці об'єкти серед цивільної інфраструктури, слідуючи тактиці терористичних організацій, таких як ХАМАС і "Хезболла".