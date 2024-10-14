У мережі з'явилися фото пускових майданчиків Shahed у РФ: оглядачі помітили важливий нюанс

За словами оглядачів, перспективнішим варіантом є атаки на склади з дронами, однак і тут є свої складнощі: РФ маскує ці об'єкти серед цивільної інфраструктури, дотримуючись тактики терористичних організацій, таких як ХАМАС і "Хезболла".

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У мережі з'явилося перше детальне зображення стартової позиції російського дрона-камікадзе Shahed-136/131, зняте в денний час. Це фото має особливу цінність, оскільки дає змогу більш детально розглянути, як організовані майданчики для запуску цих безпілотників, і пояснює, чому їх складно знищити на стартовому етапі. Про це пише Defense Express.

Як зазначають оглядачі, однією з причин, через яку БПЛА складно збити на старті, є компактність Shahed-136/131. Запуск здійснюється з триноги, встановленої на невеликій бетонній плиті, порівнянної з розмірами дрона, який має розмах крил близько 2 метрів і довжину фюзеляжу 3 метри. Ці відносно малі розміри роблять їх важкими цілями для високоточної зброї.

Стартова позиція БПЛА Shahed Фото: Defense Express

Крім того, можна припустити, що дрони прибувають на стартову позицію вже заправленими й оснащеними бойовими частинами, що знижує ймовірність знищення через детонацію палива або боєзапасу на місці запуску. Це означає, що російські війська можуть мінімізувати ризики пошкодження своїх об'єктів при влучанні по пусковому майданчику.

Важливо зазначити, що такі стартові майданчики часто розташовані на відстані приблизно 200 кілометрів від українського кордону, що створює додаткові труднощі для їх ураження. У результаті більш перспективним варіантом стає атака складів із дронами, однак і тут є свої складнощі: Росія маскує ці об'єкти серед цивільної інфраструктури, наслідуючи тактику терористичних організацій, таких як ХАМАС і "Хезболла".

Раойни пусків БПЛА Shahed Фото: Defense Express

Нагадаємо, ЗМІ писали, що близько 95% російських "Шахедів" не досягають тих цілей, на які їх запускають, і це попри те, що РФ значно збільшила виробництво цих безпілотників.

Нагадаємо також, 10 жовтня українська команда волонтерів "Дикі Шершні" анонсувала серійне виробництво дронів для знищення "Шахедів".