РФ массированно атаковала Украину: под ударом были 7 областей, есть жертвы и пострадавшие

По данным командования, ВС РФ запустили 7 зенитных и 2 управляемые ракеты, а также 17 ударных БПЛА, из которых 12 удалось уничтожить. В большинстве областей обошлось без последствий на земле. В Николаевской области несовместимые с жизнью ранения получила женщина, еще 16 человек травмированы.

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Минувшей ночью Россия совершила массированную атаку на украинские города с применением ударных дронов и ракет. Силам обороны удалось уничтожить 12 вражеских БПЛА. Об этом во вторник, 15 октября, сообщили в пресс-центре Воздушных сил ВС Украины.

По данным командования, атаки были осуществлены из разных направлений. Враг запустил семь зенитных ракет С-300/400 с территории временно оккупированного Крыма, а также две управляемые авиационные ракеты Х-59 с воздуха в Курской области по Черниговской и Сумской областям. Кроме того, с Курска и Приморско-Ахтарска стартовало 17 вражеских беспилотников.

Силы обороны уничтожили 12 вражеских дронов 15 октября Фото: Воздушные силы ВСУ

Для отражения ударов были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы. Беспилотники были сбиты в нескольких регионах — в частности, в Николаевской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях.

Четыре дрона были "локационно утрачены", вероятно, из-за активного противодействия систем РЭБ.

Удар по Николаеву

Как рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, предварительно, ВС РФ атаковали областной центр ракетами С-300. Повреждены инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили.

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Обстрел Николаева 15 октября: в ГСЧС показали сильные пожары и разрушенные дома (фото)

"В результате обстрела погибла женщина, ранения получили 16 человек, из них троим оказана амбулаторная помощь", — рассказал Ким.

Последствия обстрела Николаева 15 октября Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Николаева 15 октября Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Николаева 15 октября

Взрывы в Кировоградской области

По информации председателя Кировоградской ОВА Андрея Райковича, ночью в Александрийском районе силами ПВО уничтожены два вражеских беспилотника без последствий на земле.

Глава ОВА о последствиях обстрела Кировоградской области Фото: Скриншот

Взрывы в Черкасской области

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что минувшей ночью в небе над областью уничтожили три вражеских БПЛА. Здесь также обошлось без последствий на земле.

Начальник ОВА о последствиях обстрела Черкасской области

Последствия атаки в Киевской области

Минувшей ночью в Киевской области также работала противовоздушная оборона, рассказал глава КОВА Руслан Кравченко. Украинским защитникам удалось сбить вражеские дроны за пределами населенных пунктов, поэтому удалось избежать пострадавших и разрушений — обломки БПЛА упали на открытой местности.

Начальник КОВА о последствиях обстрела Киевской области

Напомним, ВС РФ применили ракеты С-300 для атаки на Николаев. В городе много пожаров и разрушений.