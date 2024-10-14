Украинцы "оживляют" двигатели сбитых "Шахедов": предлагают использовать в хозяйстве

Двигатели "Шахедов" не прослужат долго для гражданских целей, а также могут взорваться в любой момент, предупреждают эксперты.

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В социальных сетях появился ряд видео, на которых украинцы пытаются отремонтировать двигатели сбитых и найденных ударных беспилотных аппаратов "Шахед". О том, почему эта тенденция опасна, идет речь в материале ТСН.ua.

На одном из упомянутых видео два человека похвастались, что им удалось запустить двигатель "Шахеда" со сломанным пропеллером. Ролик прокомментировали сотни человек. Часть комментаторов отнеслись к ситуации с юмором, однако были и те, кто воспринял видео скептически.

Мужчины запустили двигатель "Шахеда" Фото: ТСН

Так, в комментариях под видео один человек задался вопросом о том, можно ли этот двигатель поставить на мотоблок и пахать огород. Другой комментатор заявил, что готов купить двигатель за 2 000 гривен. Более того, один из комментаторов, утверждает, что в Одесской области назревает конкуренция между искателями "Шахедов".

В свою очередь эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые неоднократно исследовали и "Шахеды", в комментарии изданию отметили, что двигатели "Шахедов" отрабатывают свой ресурс во время одного полета, поэтому такая покупка вряд ли принесет пользу.

"Глобально, они изготовлены из материалов, которые не предназначены для долгосрочного использования годами", — отметили собеседники издания.

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Кроме того, эксперты предупредили об опасности, которую могут нести в себе компоненты "Шахедов". По их словам, боевые части или их фрагменты могут не разорваться при поражении БПЛА, поэтому всегда есть остаточный риск взрыва. Эти фрагменты могут сдетонировать в любой момент. Россияне также устанавливают в некоторые дроны скрытые механизмы подрыва, которые активируются при попытке вмешательства.

"Визуально, на первый взгляд, эти специфические "ловушки" не просматриваются, а потому могут опять же неподготовленному человеку нанести значительный ущерб ", — подчеркнули специалисты КНИИСЭ.

Еще одна причина, по которой специалисты не приветствуют подобную практику — обломки БПЛА могут быть источником ценной информации для специалистов. Когда гражданские собирают сбитые дроны, они лишают экспертов возможности эту информацию получить. Поэтому в КНИИСЭ советуют не взаимодействовать с обломками самостоятельно, а вызвать соответствующие службы.

"Таким образом, риски при контакте с обломками оружия или дронов для гражданских людей в личных целях очень высоки", — подытожили эксперты.

В издании также отметили, что в Национальной полиции Украины уже изучают упомянутые видео с "Шахедами", чтобы дать правовую квалификацию действиям гражданских, которых охотятся за этими запчастями.

Напомним, в сети появилось первое детальное изображение стартовой позиции российского "Шахеда", снятое в дневное время. Это фото представляет особую ценность, так как позволяет более детально рассмотреть, как организованы площадки для запуска этих беспилотников, и объясняет, почему их сложно уничтожить на стартовом этапе.

Также сообщалось, что украинская команда волонтеров "Дикие Шершни", которая занимается созданием беспилотников, анонсировала серийное производство дронов для уничтожения "Шахедов".