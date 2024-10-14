Українці "оживляють" двигуни збитих "Шахедів": пропонують використовувати в господарстві

Двигуни "Шахедів" не прослужать довго для цивільних цілей, а також можуть вибухнути в будь-який момент, попереджають експерти.

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У соціальних мережах з'явилася низка відео, на яких українці намагаються відремонтувати двигуни збитих і знайдених ударних безпілотних апаратів "Шахед". Про те, чому ця тенденція небезпечна, йдеться в матеріалі ТСН.ua.

На одному зі згаданих відео двоє людей похвалилися, що їм вдалося запустити двигун "Шахеда" зі зламаним пропелером. Ролик прокоментували сотні людей. Частина коментаторів поставилися до ситуації з гумором, проте були й ті, хто сприйняв відео скептично.

Чоловіки запустили двигун "Шахеда" Фото: ТСН

Так, у коментарях під відео одна людина задалася питанням про те, чи можна цей двигун поставити на мотоблок і орати город. Інший коментатор заявив, що готовий купити двигун за 2 000 гривень. Ба більше, один із коментаторів стверджує, що в Одеській області назріває конкуренція між шукачами "Шахедів".

Своєю чергою експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які неодноразово досліджували і "Шахеди", у коментарі виданню зазначили, що двигуни "Шахедів" відпрацьовують свій ресурс під час одного польоту, тож така купівля навряд чи принесе користь.

"Глобально, вони виготовлені з матеріалів, які не призначені для довгострокового використання роками", — зазначили співрозмовники видання.

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Крім того, експерти попередили про небезпеку, яку можуть нести в собі компоненти "Шахедів". За їхніми словами, бойові частини або їхні фрагменти можуть не розірватися під час ураження БпЛА, тому завжди є залишковий ризик вибуху. Ці фрагменти можуть здетонувати в будь-який момент. Росіяни також встановлюють у деякі дрони приховані механізми підриву, які активуються в разі втручання.

"Візуально, на перший погляд, ці специфічні "пастки" не проглядаються, а тому можуть знову ж таки непідготовленій людині завдати значної шкоди", — наголосили фахівці КНДІСЕ.

Ще одна причина, з якої фахівці не вітають подібну практику — уламки БпЛА можуть бути джерелом цінної інформації для фахівців. Коли цивільні збирають збиті дрони, вони позбавляють експертів можливості цю інформацію отримати. Тому в КНДІСЕ радять не взаємодіяти з уламками самостійно, а викликати відповідні служби.

"Таким чином, ризики під час контакту з уламками зброї або дронів для цивільних людей в особистих цілях дуже високі", — підсумували експерти.

У виданні також зазначили, що в Національній поліції України вже вивчають згадані відео з "Шахедами", щоб дати правову кваліфікацію діям цивільних, які полюють за цими запчастинами.

Нагадаємо, в мережі з'явилося перше детальне зображення стартової позиції російського "Шахеда", зняте в денний час. Це фото має особливу цінність, оскільки дає змогу детальніше розглянути, як організовано майданчики для запуску цих безпілотників, і пояснює, чому їх складно знищити на стартовому етапі.

Також повідомлялося, що українська команда волонтерів "Дикі Шершні", яка займається створенням безпілотників, анонсувала серійне виробництво дронів для знищення "Шахедів".