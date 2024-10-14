В Україні вперше за 48 діб ніч минула без "Шахедів": експерт пояснив причину такого "затишшя"

Влучні удари Сил оборони змусили РФ переглянути свою логістику. Через це ворог, ймовірно, взяв паузу, щоб переформатуватися і вийти на інші об'єми, вважає експерт.

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Вперше за останні 48 діб в Україні ніч минула без атаки ударних дронів-камікадзе "Шахедів". Це може свідчити про успішний удар ЗСУ по складу з дронами під Єйськом, а також про потребу ворога накопичити більше таких безпілотників. Про це в коментарі РБК-Україна сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Перший фактор, що все ж таки Україна успішно завдала ударів по одному зі складів зберігання "Шахедів" в селищі Октябрське під Єйськом минулого тижня і це спричинило певний ефект. Друге — це те, що Росії зараз потрібна певна пауза для того, щоб, скажімо, почати використовувати і накопичити більше", — пояснює Мусієнко.

Він зазначив, що влучні удари Сил оборони змусили РФ переглянути свою логістику. Через це ворог, ймовірно, взяв паузу, щоб переформатуватися і вийти на інші об'єми.

"Плюс, я думаю, що жовтень стане індикатором того, як довго Росія може підтримувати ось таку інтенсивність обстрілів "Шахедами", як вони показали у вересні. І ось це буде індикатором того, на скільки у ворога вистачає запасів взагалі, на скільки справляється їх виробництво, як швидко вони можуть ці запаси поновлювати", — вважає Мусієнко.

За його словами, така пауза не буде довготривалою і РФ не відмовиться від використання "Шахедів".

"Треба розуміти, що протягом певного періоду часу ці атаки знову ж таки можуть поновитися. Але разом з тим українські Сили оборони ведуть постійну роботу з пошуку місць зберігання "Шахедів" для подальшого їх ураження", — зазначив Мусієнко.

Він зауважив, що Росія розширює виробництво "Шахедів". Імовірно, їх можуть почати виготовляти в Кабардино-Балкарії біля міста Нальчик.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 жовтня 2024 року РФ атакувала Україну ракетами невстановленого типу та 28-ма ударним БпЛА.