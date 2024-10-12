ЗС РФ атакували вночі Україну ракетами та шахедами: де працювала ППО, деталі (фото)

Вибухи під час повітряної тривоги лунали в п'ятьох областях. Командування ПС повідомило про збиття 24 із 28 запущених Шахедів, ще двоє ворожих БпЛА були локаційно втрачені через активну протидію РЕБ.

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У ніч на 12 жовтня 2024 року противник атакував Україну ракетами невстановленого типу (район пусків – Бєлгородська обл. – рф) та 28-ма ударним БпЛА (район пусків – Курськ та Приморсько-Ахтарськ, РФ). Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

"В результаті протиповітряного бою збито 24 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях", — йдеться в повідомленні.

Звіт Повітряних сил ЗСУ за 12 жовтня

В Повітряних силах додали, що внаслідок активної протидії РЕБ два ворожі безпілотники локаційно втрачено.

Результати російської атаки по областях

В Сумській області повідомили про знищення низки ворожих БПЛА. В результаті активної роботи сил ППО було знищено сім "Шахедів", повідомили в ОВА.

Працювала протиповітряна оборона також у Дніпропетровській області. Глава ОВА Сергій Лисак зазначив, що в результаті ворожих обстрілів є пошкодження в Дніпровському та Павлоградському районах регіону.

"Гучно цієї ночі було й у Дніпрі – в місті внаслідок ворожої атаки пошкоджені облицювання стін та кілька вікон багатоповерхівки. А ще у Павлоградському районі. Там понівечений приватний будинок", — написав Лисак.

В Херсонській області місцева ОВА також повідомила, що під час нічної дронової атаки сили ППО над територією області знищили один "Shahed-131/136".

У Миколаївській області, у ніч на 12 жовтня сили протиповітряної оборони знищили три БпЛА типу "Shahed 131/136". За словами начальника ОВА Віталія Кіма, влучання було зафіксоване у Снігурівській громаді, де після того виникла пожежа на території фермерського господарства.

"Крім того, внаслідок падіння уламків БпЛА, збитого силами протиповітряної оборони, відбулось займання сухої трави на відкритій території за межами населеного пункту. Пожежі було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", — написав Кім.

Пресслужби інших регіонів, згаданих у зведенні ПС ЗСУ, не коментували можливі наслідки нічної атаки ЗС РФ.

Нагадаємо, 11 жовтня ЗС РФ завдали масованого удару по Україні з використанням ударних дронів і ракет. В результаті роботи ППО було знищено 29 Шахедів, а понад 30 безпілотників були подавлені в результаті роботи РЕБ.

Раніше в Київській МВА розповідали, що метод противника залишається незмінними — терор мирних міст. Він полягає в тому, щоб атакувати саме вночі, використовуючи ударні БПЛА типу Shahed тощо. ЗС РФ сподіваються, що це їм допоможе здійснити задумані плани.