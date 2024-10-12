ВС РФ атаковали ночью Украину ракетами и шахедами: где работала ПВО, детали (фото)

Взрывы во время воздушной тревоги раздавались в пяти областях. Командование ВС сообщило о сбитии 24 из 28 запущенных Шахедов, еще двое вражеских БпЛА были локационно потеряны из-за активного противодействия РЭБ.

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В ночь на 12 октября 2024 года противник атаковал Украину ракетами неустановленного типа (район пусков — Белгородская обл. — рф) и 28-ю ударными БпЛА (район пусков — Курск и Приморско-Ахтарск, РФ). Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ.

"В результате противовоздушного боя сбито 24 вражеских БпЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях", — говорится в сообщении.

Отчет Воздушных сил ВСУ за 12 октября

В Воздушных силах добавили, что в результате активного противодействия РЭБ два вражеских беспилотника локально потеряны.

Результаты российской атаки по областям

В Сумской области сообщили об уничтожении ряда вражеских БПЛА. В результате активной работы сил ПВО было уничтожено семь "Шахедов", сообщили в ОВА.

Работала противовоздушная оборона также в Днепропетровской области. Глава ОВА Сергей Лысак отметил, что в результате вражеских обстрелов есть повреждения в Днепровском и Павлоградском районах региона.

"Громко этой ночью было и в Днепре — в городе в результате вражеской атаки повреждены облицовки стен и несколько окон многоэтажки. А еще в Павлоградском районе. Там изуродован частный дом", — написал Лысак.

В Херсонской области местная ОВА также сообщила, что во время ночной дроновой атаки силы ПВО над территорией области уничтожили один "Shahed-131/136".

В Николаевской области, в ночь на 12 октября силы противовоздушной обороны уничтожили три БпЛА типа "Shahed 131/136". По словам начальника ОВА Виталия Кима, попадание было зафиксировано в Снигиревской общине, где после того возник пожар на территории фермерского хозяйства.

"Кроме того, в результате падения обломков БпЛА, сбитого силами противовоздушной обороны, произошло возгорание сухой травы на открытой территории за пределами населенного пункта. Пожары были оперативно ликвидированы. Пострадавших нет", — написал Ким.

Пресс-службы других регионов, упомянутых в сводке ПС ВСУ, не комментировали возможные последствия ночной атаки ВС РФ.

Напомним, 11 октября ВС РФ нанесли массированный удар по Украине с использованием ударных дронов и ракет. В результате работы ПВО было уничтожено 29 шахедов, а более 30 беспилотников были подавлены в результате работы РЭБ.

Ранее в Киевской МВА рассказывали, что метод противника остается неизменными — террор мирных городов. Он заключается в том, чтобы атаковать именно ночью, используя ударные БПЛА типа Shahed и тому подобное. ВС РФ надеются, что это им поможет осуществить задуманные планы.