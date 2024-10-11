"Искандер" и "Шахеды": ВС РФ нанесли массированный удар по Украине, подробности (фото)

Взрывы во время воздушной тревоги раздавались в 9 регионах Украины. Командование отмечает, что почти половина запущенных россиянами "Шахедов" локально потеряна в результате активного противодействия РЭБ.

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В ночь на 11 октября 2024 года враг в очередной раз атаковал Украину ракетами и беспилотниками. ВС РФ запустили баллистическую ракету Искандер-М (район пусков — ВОТ Крыма), управляемую авиационную ракету Х-31П (из воздушного пространства над акваторией Черного моря), 66 ударных БПЛА (район пусков — Курск, РФ). Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

"По состоянию на 11.00 в результате противовоздушного боя сбито 29 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях. 31 вражеский беспилотник локально потерян в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Два ударных БПЛА вернули в направлении России", — отметили военные.

Они также отметили, что на момент выхода материала четыре БпЛА находились в воздушном пространстве Украины.

Результаты работы ППО Фото: Воздушные силы ВСУ

Результаты атаки по областям

В столице воздушная тревога продолжалась более трех часов. На Киев заходили дроны с разных направлений, отметили в Киевской городской военной администрации. Там добавили, что силами и средствами ПВО все БПЛА были обезврежены, информации о разрушениях и пострадавших не было. В целом это уже пятая воздушная атака на Киев с начала октября.

В Киевской ОВА сообщили, что во время боевой работы уничтожены все вражеские цели. Воздушная тревога в столичном регионе продолжалась почти 8 часов.

"Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет. Падение обломков сбитых вражеских целей фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности", — говорится в сообщении Киевской ОГА.

В Сумской области сообщили об уничтожении вражеских БпЛА. Было уничтожено 7 "Шахедов", рассказали в ОВА.

В Черкасской области уничтожили 7 "Шахедов", а воздушная тревога прошла без пострадавших.

Работала ПВО этой ночью и в Днепропетровской области. В ОВА отметили, что в результате уничтожен один вражеский "Шахед".

Пресс-службы других регионов, упомянутых в сводке ПС ВСУ, не комментировали возможные последствия ночной атаки ВС РФ.

Напомним, в ночь на 11 октября российские ВС баллистическими ракетами атаковали Одесскую область. В результате погибли четыре человека, среди них — один подросток.

Ранее в Киевской МВА рассказывали, что метод противника остается неизменными — террор мирных городов. Он заключается в том, чтобы атаковать именно ночью, используя ударные БПЛА типа Shahed и тому подобное. ВС РФ надеются, что это им поможет осуществить задуманные планы.