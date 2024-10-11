"Іскандер" та "Шахеди": ЗС РФ завдали масованого удару по Україні, подробиці (фото)

Вибухи під час повітряної тривоги лунали в 9 регіонах України. Командування наголошує, що майже половина запущених росіянами "Шахедів" локаційно втрачена внаслідок активної протидії РЕБ.

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У ніч на 11 жовтня 2024 року ворог вкотре атакував Україну ракетами та безпілотниками. ЗС РФ запустили балістичну ракету Іскандер-М (район пусків — ТОТ Криму), керовану авіаційну ракету Х-31П (із повітряного простору над акваторією Чорного моря), 66 ударних БПЛА (район пусків — Курськ, РФ). Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

"Станом на 11:00 в результаті протиповітряного бою збито 29 ворожих БПЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях. 31 ворожий безпілотник локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Два ударні БПЛА повернули у напрямку Росії", — зазначили військові.

Вони також зазначили, що на момент виходу матеріалу чотири БПЛА перебували в повітряному просторі України.

Результати роботи ППО Фото: Повітряні сили ЗСУ

Результати атаки по областях

В столиці повітряна тривога тривала понад три години. На Київ заходили дрони з різних напрямків, зазначили в Київській міській військовій адміністрації. Там додали, що силами та засобами ППО усі БПЛА були знешкоджені, інформації щодо руйнувань та постраждалих не було. Загалом це вже пʼята повітряна атака на Київ із початку жовтня.

В Київській ОВА повідомили, що під час бойової роботи знищено усі ворожі цілі. Повітряна тривога у столичному регіоні тривала майже 8 годин.

"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає. Падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості", — йдеться у повідомленні Київської ОВА.

В Сумській області повідомили про знищення ворожих БПЛА. Було знищено 7 "Шахедів", розповіли в ОВА.

У Черкаській області знищили 7 "Шахедів", а повітряна тривога минула без постраждалих.

Працювала ППО цієї ночі й в Дніпропетровській області. В ОВА зазначили, що в результаті знищено один ворожий "Шахед".

Пресслужби інших регіонів, згаданих у зведенні ПС ЗСУ, не коментували можливі наслідки нічної атаки ЗС РФ.

Нагадаємо, в ніч на 11 жовтня російські ЗС балістичними ракетами атакували Одеську область. В результаті загинули четверо людей, серед них — один підліток.

Раніше в Київській МВА розповідали, що метод противника залишається незмінними — терор мирних міст. Він полягає в тому, щоб атакувати саме вночі, використовуючи ударні БПЛА типу Shahed тощо. ЗС РФ сподіваються, що це їм допоможе здійснити задумані плани.