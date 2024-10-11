Росія вдарила балістикою по Одеській області: багато жертв та поранених (фото, відео)

Внаслідок російської атаки сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні громадяни. Несумісні із життям поранення дістали четверо осіб.

Related video

В ніч на 11 жовтня російські ЗС балістичними ракетами атакували Одеську область. В результаті загинули четверо людей, серед них — один підліток. Про це повідомила Одеська обласна військова адміністрація.

"Внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні. Під завалами опинилися люди. Рятувальники ДСНС врятували четверо людей, ще троє людей, на жаль, під уламками будівлі загинули. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від зазнаних травм померла в лікарні", — розповіли в ОВА.

У відомстві додали, що ще 10 людей дістали поранення та травми, девʼятеро постраждалих ушпиталено. Четверо людей у важкому стані. На місці події десятьом людям надано психологічну допомогу.

Обстріл в Одесі Фото: Одеська ОВА

ЗС РФ атакували Одесу Фото: Одеська ОВА

Результати атаки в Одесі Фото: Одеська ОВА

Наслідки атаки ЗС РФ в Одесі

На момент написання матеріалу коментарів від місцевих правоохоронних органів не надходило.

Зазначимо, що російські окупанти обстрілюють Одесу балістичними ракетами. Зокрема, 7 жовтня їхньою ціллю стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. В результаті обстрілу загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Ще пʼятеро іноземних громадян постраждали

У середу, 9 жовтня, ЗС РФ знову завдали балістичного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок ворожої атаки загинули шестеро людей, вісім зазнали поранень, з них четверо — у важкому стані. Всі постраждалі — громадяни України.