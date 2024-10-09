РФ вдарила балістикою по Одещині: пошкоджене іноземне судно, є загиблі і постраждалі

Жертвами російської атаки стали шестеро людей. Вісім зазнали поранень, з них четверо у важкому стані, повідомили в ОВА. Ушкоджень дістало цивільне судно під прапором Панами — контейнеровоз Shui Spirit.

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У середу, 9 жовтня, Збройні сили Російської Федерації завдали балістичного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"П’ятеро загиблих та дев’ятеро постраждалих — наслідки чергової атаки російських терористів балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області", — написав він у Telegram.

Згодом голова ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок ворожої атаки загинули шестеро людей, вісім зазнали поранень, з них четверо перебувають у важкому стані.

Всі постраждалі — громадяни України. Наразі їм надається вся необхідна допомога.

Під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами — контейнеровоз Shui Spirit. Віцепрем'єр-міністр зазначив, що це вже третє іноземне судно, атаковане Росією за останні чотири дні.

"Україна сьогодні залишається гарантом продовольчої безпеки. Тому важливо припинити практику цього терору — достатньою кількістю зброї, протиповітряної оборони, дипломатією, санкціями та покаранням за кожен воєнний злочин", — наголосив Кулеба.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України), заявили в прокураторі.

Згідно з даними програми для відстеження кораблів у реальному часі Maritime Optima, контейнеровоз Shui Spirit прибув у порт Чорноморська у вівторок, 8 жовтня.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння о 20:04. Через чотири хвилини повідомлялося про рух швидкісної цілі на Одещині.

O 20:10 monitor писав про вибухи в межах Одеського району.

Нагадаємо, 7 жовтня Росія атакувала балістичними ракетами портову інфраструктуру в Одесі. Загинув 60-річний українець. Ще пʼятеро іноземних громадян постраждали.

У ніч на 8 жовтня ЗС РФ протягом чотирьох годин тероризували Одещину ударними безпілотниками. ППО знищила більшість "Шахедів". Минулось без жертв і постраждалих.