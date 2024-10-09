РФ ударила баллистикой по Одесской области: повреждено иностранное судно, есть погибшие и пострадавшие

Жертвами российской атаки стали шесть человек. Восемь получили ранения, из них четверо в тяжелом состоянии, сообщили в ОВА. Повреждения получило гражданское судно под флагом Панамы — контейнеровоз Shui Spirit.

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В среду, 9 октября, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли баллистический удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"Пятеро погибших и девять пострадавших — последствия очередной атаки российских террористов баллистикой по портовой инфраструктуре Одесской области", — написал он в Telegram.

Позже глава ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате вражеской атаки погибли шесть человек, восемь получили ранения, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие — граждане Украины. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

Во время атаки повреждения получило гражданское судно под флагом Панамы — контейнеровоз Shui Spirit. Вице-премьер-министр отметил, что это уже третье иностранное судно, атакованное Россией, за последние четыре дня.

"Украина сегодня остается гарантом продовольственной безопасности. Поэтому важно прекратить практику этого террора — достаточным количеством оружия, противовоздушной обороны, дипломатией, санкциями и наказанием за каждое военное преступление", — подчеркнул Кулеба.

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины), заявили в прокураторе.

Согласно данным программы для отслеживания кораблей в реальном времени Maritime Optima, контейнеровоз Shui Spirit прибыл в порт Черноморска во вторник, 8 октября.

Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в 20:04. Через четыре минуты сообщалось о движении скоростной цели в Одесской области.

O 20:10 monitor писал о взрывах в пределах Одесского района.

Напомним, 7 октября Россия атаковала баллистическими ракетами портовую инфраструктуру в Одессе. Погиб 60-летний украинец. Еще пятеро иностранных граждан пострадали.

В ночь на 8 октября ВС РФ в течение четырех часов терроризировали Одесскую область ударными беспилотниками. ПВО уничтожила большинство "Шахедов". Прошло без жертв и пострадавших.