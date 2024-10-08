РФ четыре часа терроризировала Одесскую область "Шахедами": есть попадание в многоэтажку (фото)

Противовоздушная оборона уничтожила большинство "Шахедов" в Одесской области. К счастью, сообщил глава ОВА Олег Кипер, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

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В течение четырех часов, с полуночи и до рассвета вторника, 8 октября, российские войска запускали по Одесской области ударные беспилотники, терроризируя местное население. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Противовоздушная оборона уничтожила большинство "Шахедов". К счастью, проинформировал начальник ОВА, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

В результате атаки в Черноморске произошло возгорание квартир на 4-м, 5-м и 6-м этажах. Пожар площадью 100 м2 оперативно ликвидировали пожарные.

В Одесском районе повреждены перекрытия и стены административно-производственного здания с последующим возгоранием, огонь на площади 50 м2 был ликвидирован.

Еще один беспилотник упал на открытой территории без детонации.

Напомним, в ночь на 6 октября оккупанты атаковали Одессу и область дронами-камикадзе и баллистической ракетой "Искандер-М". Фермер из Подольского района Одесской области показал целый "Шахед", который нашел в поле.

Также Фокус писал, что под утро 27 сентября ВС РФ прибегли к масштабному террору города Измаил. По данным ОВА, в результате атаки погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Еще 11 человек пострадали, среди них — ребенок. Были повреждены частные и многоквартирные дома, надворные постройки, здания, автомобили, вспыхнуло несколько пожаров.