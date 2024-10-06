Фермер из Одесской области нашел в поле целый "Шахед" (видео)

В ночь на 6 октября оккупанты атаковали Одессу и область дронами-камикадзе и баллистической ракетой "Искандер-М".

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Фермер из Подольского района Одесской области показал целый "Шахед", который нашел в поле. Видео появилось в местных пабликах.

Найденный в поле "Шахед"

В ролике мужчина идет по полю и показывает на земле след, который остался от упавшего "Шахеда". Он отметил, что российский беспилотник почти целый, только потерял часть пропеллера.

"Дебелый. Метра три в длину и метра три в ширину", — говорит мужчина в ролике. На беспилотнике черного цвета видны надписи на русском "не браться" на крыльях.

Найденный в поле "Шахед" Фото: Скриншот Найденный в поле "Шахед" Фото: Скриншот

Из-за масштабной дроновой атаки были повреждены складские здания, автомобили и газопровод — пострадал 59-летний мужчина, охранник одного из складских помещений. В ГСЧС сообщили, что из-за ракетной атаки РФ по портовой инфраструктуре было повреждено сухогрузное гражданское судно.

Также было начато расследование по статье о военных преступлениях, максимальное наказание — 12 лет тюрьмы.

Напомним, Воздушные силы Украины рассказали о подробностях атаки на Одесскую область. По данным командования, три управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 13 беспилотников были запущены из воздушного пространства Курской области и временно оккупированного Крымского полуострова.

Отражать атаку противника пришлось зенитным ракетным войскам, мобильным огневым группам и подразделениям РЭБ Сил обороны Украины. Военные отметили, что три беспилотника сбили над Одесской областью. А 10 вражеских БпЛА были локально потеряны на севере и юге страны. Не исключено, что найденный в поле "Шахед" один из упавших дронов.