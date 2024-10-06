Фермер з Одещини знайшов у полі цілий "Шахед" (відео)

У ніч на 6 жовтня окупанти атакували Одесу та область дронами-камікадзе та балістичною ракетою "Іскандер-М".

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Фермер з Подільського району Одещини показав цілий "Шахед", який знайшов у полі. Відео з'явилось у місцевих пабліках.

Знайдений у полі "Шахед"

В ролику чоловік йде по полю та показує на землі слід, який лишився від "Шахеда", що впав. Він зауважив, що російський безпілотник майже цілий, тільки втратив частину пропелера.

"Дебелий. Метра три в довжину і метра три в ширину", — каже чоловік у ролику. На безпілотнику чорного кольору видно написи російською "не братись" на крилах.

Знайдений у полі "Шахед" Фото: Скриншот Знайдений у полі "Шахед" Фото: Скриншот

Через масштабну дронову атаку було пошкоджено складські будівлі, автомобілі та газопровід – постраждав 59-річний чоловік, охоронець одного зі складських приміщень. У ДСНС повідомили, що через ракетну атаку РФ по портовій інфраструктурі було пошкоджено суховантажне цивільне судно.

Також було розпочато розслідування за статтею про воєнні злочини, максимальне покарання – 12 років тюрми.

Нагадаємо, Повітряні сили України розповіли про подробиці атаки на Одеську область. За даними командування, три керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 13 безпілотників було запущено із повітряного простору Курської області та тимчасово окупованого Кримського півострова.

Відбивати атаку противника довелося зенітним ракетним військам, мобільним вогневим групам і підрозділам РЕБ Сил оборони України. Військові зауважили, що три безпілотники збили над Одещиною. А 10 ворожих БпЛА було локаційно втрачено на півночі та півдні країни. Не виключено, що знайдений у полі "Шахед" один із дронів, що впав.