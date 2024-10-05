ЗС РФ вдарили по Україні "Шахедами" і ракетами Х-59/69: деталі від Повітряних сил

За даними командування, противник запускав повітряні об'єкти з Курської області та тимчасово окупованого Криму. Перехопити вдалося 3 дрони-камікадзе, а ще 10 — локаційно втрачено в південних і північних регіонах України.

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У ніч на 5 жовтня ЗС РФ запустили по українській території ударні дрони іранського походження Shahed-136 і ракети. Частину з них вдалося перехопити. Про це детальніше розповіли в Повітряних силах.

За даними командування, з повітряного простору Курської області та тимчасово окупованого Кримського півострова було запущено 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 13 безпілотників.

Відбивати атаку противника довелося зенітним ракетним військам, мобільним вогневим групам і підрозділам РЕБ Сил оборони України.

"У результаті протиповітряного бою збито 3 безпілотники противника в Одеській області. 10 ворожих БпЛА — локаційно втрачено на півночі та півдні країни, інформація про потерпілих і руйнування не надходила", — ідеться в повідомленні.

У результаті активної протидії засобів РЕБ, запущені противником ракети також не досягли своїх цілей.

Влада Одеської області ніяк не прокоментувала ворожу атаку в ніч на суботу. У "Суспільному" лише написали про те, що в місті пролунав вибух, а за кілька хвилин ще один.

Нагадаємо, в ніч на 4 жовтня ЗС РФ вдарили по Україні "Шахедами" і націлилися вони на критичну інфраструктуру. За даними Повітряних сил, загалом було запущено 19 дронів, з них вдалося перехопити лише 9. Ще 7 локаційно втрачено. Протиповітряна оборона працювала в чотирьох регіонах.