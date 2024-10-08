РФ чотири години тероризувала Одещину "Шахедами": є влучання у багатоповерхівку (фото)

Протиповітряна оборона знищила більшість "Шахедів" у Одеській області. На щастя, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, обійшлося без людських жертв та постраждалих.

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Протягом чотирьох годин, з опівночі і до світанку вівторка, 8 жовтня, російські війська запускали по Одеській області ударні безпілотники, тероризуючи місцеве населення. Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Протиповітряна оборона знищила більшість "Шахедів". На щастя, поінформував начальник ОВА, обійшлося без людських жертв та постраждалих.

Внаслідок атаки у Чорноморську сталося загоряння квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах. Пожежу площею 100 м2 оперативно ліквідували вогнеборці.

В Одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі з подальшим загорянням, вогонь на площі 50 м2 було ліквідовано.

Ще один безпілотник впав на відкритій території без детонації.

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня окупанти атакували Одесу та область дронами-камікадзе та балістичною ракетою "Іскандер-М". Фермер з Подільського району Одещини показав цілий "Шахед", який знайшов у полі.

Також Фокус писав, що під ранок 27 вересня ЗС РФ вдалися до масштабного терору міста Ізмаїл. За даними ОВА, внаслідок атаки загинули троє осіб: дві жінки 1934 і 1955 років народження та 73-літній чоловік. Ще 11 осіб постраждали, серед них — дитина. Було пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки, спалахнуло декілька пожеж.