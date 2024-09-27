Нічний обстріл Ізмаїла: є жертви, перед рятувальниками обвалилася будівля (фото, відео)
Кількість поранених, як наголошують у прокуратурі, зросла до 14 осіб. Найменшому пораненому внаслідок атаки — лише три роки.
Під ранок 27 вересня ЗС РФ вдалися до масштабного терору міста Ізмаїл. Про це заявив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.
"Росіяни запустили ударні безпілотники по півдню нашої області. Робота сил протиповітряної оборони тривала довго та напружено", — зазначив він.
За даними ОВА, внаслідок атаки загинули троє осіб: дві жінки 1934 і 1955 років народження та 73-літній чоловік. Ще 11 осіб постраждали, серед них — дитина.
"Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки. Внаслідок атаки спалахнули декілька пожеж, які оперативно ліквідували наші вогнеборці. Правоохоронці фіксують наслідки терористичного акту росіян. Людям надають усю необхідну допомогу", — додав Кіпер.
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що постраждалих щонайменше 12. Для гасіння пожеж рятувальники залучали 4 одиниці пожежної техніки та 22 вогнеборців.
В Одеській обласній прокуратурі повідомили, що кількість поранених зросла до 14 осіб. Троє з них — діти. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення звичаїв війни.
За даними прокуратури, на Одещині внаслідок масованої атаки БПЛА постраждали двоє хлопчиків 3 і 13 років та 14-річна дівчинка.
Нагадаємо, вночі на 26 вересня ЗС РФ обстріли Запоріжжя. У місті постраждали 10 осіб, 25-річний чоловік був госпіталізований у важкому стані.
26 вересня жителі Києва під час повітряної тривоги почули звук, схожий на вибух. Однак місцева влада спростувала інформацію про вибух в столиці. Експерт з авіації Костянтин Криволап пояснив, що насправді могли чути кияни.