Вибухи в Києві 26 вересня: експерт пояснив їх походження (відео)

Загалом, за припущеннями експерта з авіації Костянтина Криволапа, є декілька версій вибухів в столиці

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В четвер, 26 вересня, під час повітряної тривоги в столиці могли чути "хлопок" — це відбувається тоді, коли МіГ долає швидкість звуку. Про це у коментарі РБК-Україна розповів експерт з авіації Костянтин Криволап.

"Цей хлопок, так званий надзвуковий хлопок, він виникає тоді, коли об'єкт збільшує свою швидкість і стає і починає літати зі швидкістю більшою, ніж швидкість звука, він цю швидкість звука вже подолав, можливо, не при зльоті з аеродрому, через пару хвилин він тоді вже подолав швидкість звука, цей МіГ-31 з цією ракетою", — розповів він.

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Костянтин Криволап висловив ще одну теорію, чому в Києві могли чути вибух.

"Могли запустити "Калібр" по низькій траєкторії й по цій низькій траєкторії вони проходили десь там над Києвом. Всім відомо, що в Києві є Patriot. Можливо, десь тут якийсь Patriot пустив по ньому на перехоплення", — додав експерт.

Він зазначив, що це незвична задача і навряд чи вона була виконана.

Нагадаємо, 26 вересня одночасно з оголошенням повітряної тривоги в Києві було чутно звук вибуху. В КМВА зазначили, що в столиці не працювало ППО, по території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося і не було інших воєнних чинників, які могли бути причиною "вибуху". Моніторингові канали зазначали, що гучні звуки насправді були не вибухами, а наслідками подолання звукового бар'єра.

Згодом стало відомо про вибухи в Старокостянтинові. Перший вибух був ще до оголошення повітряної тривоги,