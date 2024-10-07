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РФ балістикою атакувала Одесу: пошкоджено іноземне судно в порту, є жертви

новини одеса, ракетний удар, ракетна атака, балістична ракета
Фото: скриншот | Балістична ракета. Ілюстративне фото

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, таким чином Росія намагається зірвати роботу українського зернового коридору. За останні декілька днів це вже друга атака на цивільне судно у портах Одещини.

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Російські окупанти атакували Одесу балістичними ракетами. Їхньою ціллю стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Ще пʼятеро іноземних громадян постраждали. Четверо з них у стані середнього ступеню важкості, один — легкого. Наразі їм надається необхідна медична допомога", — проінформував голова ОВА.

Він додав, що РФ намагається зірвати роботу українського зернового коридору. За останні декілька днів це вже друга атака на цивільне судно у портах Одещини.

Як повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, балістичною ракетою пошкоджено судно "OPTIMA" під прапором Палау. Сьогодні судно зайшло для завантаження. Проте за кілька годин стало мішенню країни-агресора.

"Таким чином агресор намагається знов зруйнувати судноплавство у Чорному морі та підірвати українські зусилля з гарантування продовольчої безпеки. Наслідком цього може бути тільки зростання нестабільності в чутливих регіонах світу, які залежать від імпорту продовольства, й неспокою в міжнародних відносинах. Маємо і далі посилювати нашу ППО та силою зброї та силою дипломатії притягати ворога до відповідальності", — проінформував він.

Нагадаємо, що в ніч проти 7 жовтня ЗС РФ обстріляли міста України дронами типу "Шахед" та ракетами різного базування.