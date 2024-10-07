РФ балістикою атакувала Одесу: пошкоджено іноземне судно в порту, є жертви

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, таким чином Росія намагається зірвати роботу українського зернового коридору. За останні декілька днів це вже друга атака на цивільне судно у портах Одещини.

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Російські окупанти атакували Одесу балістичними ракетами. Їхньою ціллю стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Ще пʼятеро іноземних громадян постраждали. Четверо з них у стані середнього ступеню важкості, один — легкого. Наразі їм надається необхідна медична допомога", — проінформував голова ОВА.

Він додав, що РФ намагається зірвати роботу українського зернового коридору. За останні декілька днів це вже друга атака на цивільне судно у портах Одещини.

Як повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, балістичною ракетою пошкоджено судно "OPTIMA" під прапором Палау. Сьогодні судно зайшло для завантаження. Проте за кілька годин стало мішенню країни-агресора.

"Таким чином агресор намагається знов зруйнувати судноплавство у Чорному морі та підірвати українські зусилля з гарантування продовольчої безпеки. Наслідком цього може бути тільки зростання нестабільності в чутливих регіонах світу, які залежать від імпорту продовольства, й неспокою в міжнародних відносинах. Маємо і далі посилювати нашу ППО та силою зброї та силою дипломатії притягати ворога до відповідальності", — проінформував він.

Нагадаємо, що в ніч проти 7 жовтня ЗС РФ обстріляли міста України дронами типу "Шахед" та ракетами різного базування.