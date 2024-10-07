"Кинджали" та "Шахеди": ЗС РФ завдали масованого удару по Україні, є влучання (фото)

Командування Повітряних сил підтвердило інформацію про влучання у районі аеродрому у Хмельницькій області та на території Харківської області. Дві аеробалістичні ракети "Кинджал" вдалося знищити в небі над Київською областю.

Related video

В ніч на 7 жовтня Збройні сили Російської Федерації вкотре обстріляли мирні міста України за допомогою дронів типу "Шахед" та ракет різного базування. Про результати атаки розповіли Повітряні сили у Telegram.

"У ніч на 7 жовтня 2024 року (із 20:00 06.10 по 08:30 07.10) противник задав удару по Україні балістичною ракетою Іскандер-М, керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетою невстановленого типу з Курської та Бєлгородської областей, а також ударними БПЛА (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – РФ)", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що близько 08:20 год ворог завдав удару трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тамбовської області.

"Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 80-ти повітряних цілей", — уточнили військові.

В результаті роботи ППО на Київщині збито дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" та 32 ворожих ударних БПЛА у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях. 37 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, один БПЛА ще був в повітрі.

Командування наголошує, що зафіксовано декілька влучань "Шахедів" у Харківській області та одного "Кинджалу" поблизу аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Результати атаки у Миколаївській області

За інформацією начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, у ніч на 7 жовтня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БПЛА типу Shahed-136/131. Інформації щодо постраждалих немає.

Ситуація в Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що вночі збито 4 "Шахеди". Про постраждалих повідомлень немає.

Атака на Сумську область

Про знищення "Шахедів" повідомляють і в Сумській ОВА. Там зазначили, що вночі 7 жовтня сили ППО знищили 8 ворожих БПЛА.

Що відбувалось в Харківській області

За інформацію керівника Харківської ОВА, ЗС РФ атакували Куп'янський район. Внаслідок удару БПЛА постраждали чоловіки 40 та 68 років. В Харківській обласній прокуратурі додали, що в області внаслідок чергових російських обстрілів постраждали четверо мирних мешканців

Що сталось в Хмельницькій області

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін зазначив, що під час ранкового сигналу "Повітряна тривога". Сили ППО в межах області знищили 1 ворожий БПЛА типу Shahed.

Пізніше ворог атакував область аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал".

"Один із трьох "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області", — додали в Повітряних силах.

Інформації щодо травмованих, загиблих та руйнувань не надходила. Влучань по цивільній і критичній інфраструктурі не було, пожеж не зафіксовано.

Згодом на офіційній сторінці про події у Старокостянтинівській громаді повідомили про "загрозу детонації боєприпасів" та закликали місцевих жителів перебувати поблизу укриттів. У коментарях зазначається, що "багато пожежних в одному напрямку весь час їздять".

Обстріл Києва

В ніч проти 7 жовтня Київ перебував під атакою "Шахедів". Кореспонденти Фокусу повідомляли про звуки вибухів за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. Начальник КМВА Сергій Попко вранці наголосив, що ЗС РФ кількома хвилями атакували Київ, однак усі ворожі "Шахеди" були знищені силами ППО.

О 08:30 7 жовтня ЗС РФ завдали удару ракетами "Кинджал" по Києву, внаслідок чого у місті пролунали вибухи. У моніторинговому Telegram-каналі Tracking попереджали, що, попередньо, окупанти запустили три ракети типу "Кинджал" по Старокостянтинову у Хмельницькій області та Києву. Пуски були здійснені з району Тульської області РФ.

Згодом з'явилась інформація, що уламки "Кинджалів" впали у трьох районах Києва, однак, на щастя, постраждалих чи загиблих немає.

Згодом пресслужба Нацполіції оприлюднила кадри наслідків ранкової ракетної атаки ЗС РФ у Київській області. За даними силовиків, внаслідок обстрілу у столичному регіоні пошкоджені три приватні будинки, складське приміщення та два автомобілі.

Наслідки атаки в Києвскьій області Фото: ГУ Нацполіції в Київській області

Наслідки атаки в Київській області

Нагадаємо, що вранці 7 жовтня ЗС РФ здійснили повторну атаку на Київ. Ворог загалом запустив три ракети Х-47М2 "Кинджал". Дві з них були націлені на Хмельницьку область, ще одна — на столицю. У місті спрацювала ППО. Уламки аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал" були знайдені відразу в декількох районах міста.