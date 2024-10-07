Атакували хвилями: ЗС РФ вночі вдарили по Києву, подробиці

В КМВА зазначили, що це вже четверта атака з початку жовтня. Дрони заходили хвилями з різних напрямків.

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В ніч проти 7 жовтня російські окупанти вчергове атакували столицю безпілотними літальними апаратами "Шахед". Це вже четверта атака з початку жовтня, повідомила Київська міська військова адміністрація.

В повідомленні зазначено, що повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі й сумарно тривала понад дві години. Дрони на Київ заходили хвилями та з різних напрямків.

"Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені", — зазначила КМВА.

Інформації щодо руйнувань чи постраждалих не надходило. На момент написання матеріалу Генеральний штаб України не коментували нічну атаку. Додаткової інформації від столичної прокуратури та поліції також не надходило.

Кореспонденти Фокусу повідомляли про звуки вибухів приблизно о 23:20. Мер Києва Віталій Кличко за кілька хвилин підтвердив, що у столиці працюють системи ППО.

"Ворожі БпЛА заходять на столицю з різних напрямків. Залишайтеся в укриттях!" — резюмував Кличко у своєму дописі.

Нагадаємо, що після атаки столиці російськими військами 3 жовтня в КМВА детально розповіли про метод атаки противника. В адміністрації зазначили, що ЗС РФ атакує саме вночі, використовуючи ударні БПЛА типу Shahed. РФ атакує місто безпілотниками з різних напрямків і висот та різними кількісними групами. Таким чином, у РФ сподіваються, що саме такі дії допоможуть їм здійснити задумані плани.

Додамо, що у ніч з 5 на 6 жовтня війська РФ вкотре атакували Україну десятками ударних дронів і ракет різного типу. Сили оборони України збили дві ракети та 56 дронів типу "шахед". Атакам піддалися загалом 14 областей, серед іншого Миколаївська, Одеська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Сумська.