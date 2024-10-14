В Украине впервые за 48 суток ночь прошла без "Шахедов": эксперт объяснил причину такого "затишья"

Меткие удары Сил обороны заставили РФ пересмотреть свою логистику. Из-за этого враг, вероятно, взял паузу, чтобы переформатироваться и выйти на другие объемы, считает эксперт.

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Впервые за последние 48 суток в Украине ночь прошла без атаки ударных дронов-камикадзе "Шахедов". Это может свидетельствовать об успешном ударе ВСУ по складу с дронами под Ейском, а также о потребности врага накопить больше таких беспилотников. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Первый фактор, что все же Украина успешно нанесла удары по одному из складов хранения "Шахедов" в поселке Октябрьское под Ейском на прошлой неделе и это повлекло определенный эффект. Второе — это то, что России сейчас нужна определенная пауза для того, чтобы, скажем, начать использовать и накопить больше", — объясняет Мусиенко.

Он отметил, что точные удары Сил обороны заставили РФ пересмотреть свою логистику. Из-за этого враг, вероятно, взял паузу, чтобы переформатироваться и выйти на другие объемы.

"Плюс, я думаю, что октябрь станет индикатором того, как долго Россия может поддерживать вот такую интенсивность обстрелов "Шахедами", как они показали в сентябре. И вот это будет индикатором того, на сколько у врага хватает запасов вообще, на сколько справляется их производство, как быстро они могут эти запасы возобновлять", — считает Мусиенко.

По его словам, такая пауза не будет долговременной и РФ не откажется от использования "Шахедов".

"Надо понимать, что в течение определенного периода времени эти атаки опять же могут возобновиться. Но вместе с тем украинские Силы обороны ведут постоянную работу по поиску мест хранения "Шахедов" для дальнейшего их поражения", — отметил Мусиенко.

Он отметил, что Россия расширяет производство "Шахедов". Предположительно, их могут начать изготавливать в Кабардино-Балкарии возле города Нальчик.

Напомним, что в ночь на 12 октября 2024 года РФ атаковала Украину ракетами неустановленного типа и 28-ю ударным БпЛА.