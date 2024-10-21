Нічна атака дронів на Київ: уламки "Шахедів" впали у трьох районах, є потерпілий

За даними КМВА, є пошкодження у Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах столиці. Один чоловік отримав опіки обличчя.

Related video

У ніч на понеділок, 21 жовтня, Київ зазнав інтенсивної повітряної атаки дронів, які запустила Російська Федерація. Повітряна тривога у столиці тривала понад п’ять годин, під час якої ворог намагався завдати удару по місту з різних напрямків. Усі безпілотники, яких було близько десятка, знешкодили сили ППО, повідомили у КМВА.

Внаслідок падіння уламків дронів зафіксовано пошкодження внаслідок падіння уламків у трьох районах Києва.

Дніпровський район: за попередніми даними, пошкоджено електричний кабель, інформація про постраждалих не надходила.

Голосіївський район: у багатоквартирному будинку частково пошкоджено оздоблення стін та вибито вікна. Руйнувань та пожеж немає, постраждалих також не виявлено.

Солом’янський район: уламки дронів спричинили пожежу на даху одноповерхового будинку. Пожежу оперативно локалізували. Відомо про одного потерпілого. Медики зафіксували у чоловіка опіки обличчя. Від госпіталізації він відмовився.

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 00:07. Повітряні сили попереджали про загрозу ударних БпЛА. Дрони заходили на столицю з північного й південного напрямків.

Нагадаємо, 19 жовтня Росія атакувала дронами Київ. У Дарницькому районі постраждала жінка. Невеликий уламок БпЛА влучив у квартиру через вікно балкона.

У ніч на 18 жовтня Росія запустила 135 ударних БпЛА типу Shahed та дронів невстановленого типу. Повітряний вівся у 14 областях. Сили ППО знищили 80 дронів.