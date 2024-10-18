135 "Шахедів" та невідомих дронів: РФ масовано вдарила по Україні (фото)

Ворожі дрони-камікадзе "Шахед" знищували у 14 областях України. Бойова робота триває, оскільки в небі все ще перебувають безпілотники.

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Звечора 17 жовтня і в ніч проти 18-го РФ атакує Україну ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу. Їх запускали з Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повідомляється, що станом на 08.30 18 жовтня радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 135-ти ворожих безпілотників.

"Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БпЛА", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойова робота велася в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях.

"44 російських безпілотники локаційно втрачено, 2 – полетіли в Білорусь, до 10-ти ворожих БпЛА – в повітряному просторі центральних областей України. Бойова робота триває", — йдеться в повідомленні.

Повітряні сили закликали українців реагувати на тривогу.

Атака "Шахедів" на Київщину

18 жовтня Київська військова адміністрація підтвердила, що росіяни вночі здійснили одну з наймасовіших атак на цивільні та інфраструктурні об'єкти. Бойова робота в небі над Києвом та областю тривала понад 4 години.

"Ворожі дрони загрожували і Києву. Але завдяки злагодженій роботі Сил Оборони, усі БпЛА які рухалися в бік столиці, були знешкоджені. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася понад 4,5 години. За даними оперативного зведення, в місті без потерпілих та руйнувань", — йдеться в повідомленні.

Атака "Шахедів" на Вінниччині

У Вінницькій області фіксували ворожі безпілотники і роботу української протиповітряної оборони по них. В ОВА поки ситуацію не коментували, а у міській раді Вінниці повідомили, що атака продовжується.

"На Вінниччині досі триває затяжна повітряна тривога. За інформацією Повітряних Сил ЗСУ, вночі в області працювала ППО. Наразі зберігається загроза ворожих БпЛА", — йдеться в повідомленні.

Атака "Шахедів" на Рівненщині

У Рівненській ОВА проінформували, що 18 жовтня зранку в регіоні працювала протиповітряна оборона, і є збиті цілі.

"Сили ППО працювали вночі на Рівненщині. Як результат – збита повітряна ворожа ціль. Люди та інфраструктура не постраждали. Дякую військовим за професійну роботу", — написав голова ОВА Олександр Коваль.

Атака на Сумщину

Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Новослобідська, Шалигинська громади.

"Білопільська громада: відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух), мінометний обстріл (6 вибухів). Хотінська громада: здійснено удар FPV дронами (2 вибухи), артилерійський обстріл (4 вибухи). Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (7 вибухів). Новослобідська громада: зафіксовано удар FPV дронами (1 вибух)", — проінформував голова Сумської ОВА Ігор Кальченко.

Він додав, що вночі, 18 жовтня, під час масованої авіаційної атаки ворога, підрозділи протиповітряної оборони Сумщини знищили 15 ворожих "Шахедів".

Атака РФ на Херсонщині

В Херсонській ОВА повідомили, що за добу під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Садове, Придніпровське, Білозерка, Олександрівка, Широка Балка, Станіслав, Берислав, Одрадокам'янка, Нововоронцовка, Новорайськ та місто Херсон.

"Російські військові поцілили в кав'ярню та торгівельний заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі. Через російську агресію 3 людини дістали поранення", — написав у своєму телеграм-каналі очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що Росія змінила свою тактику, не використовуючи стратегічну авіацію для атак.