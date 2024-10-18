Одна з наймасовіших атак: ЗС РФ вночі вдарили по Києву та області, деталі

Столична військова адміністрація підтвердила, що росіяни вночі здійснили одну з наймасовіших атак на цивільні та інфраструктурні об'єкти. Бойова робота в небі над Києвом та областю тривала понад 4 години.

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Російські окупанти ввечері 17 жовтня та в ніч проти 18 жовтня атакували Київщину та місто Київ безпілотниками. Повітряна тривога тривала понад 4 години. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

"Минула ніч і для киян, і для більшості регіонів країни була знов неспокійна. Російські війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України. Ворожі дрони загрожували і Києву. Але завдяки злагодженій роботі Сил Оборони, усі БпЛА які рухалися в бік столиці, були знешкоджені", — проінформував голова КМВА Сергій Попко.

За його словами, бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася понад 4,5 години. За даними оперативного зведення, в місті без потерпілих та руйнувань.

Нагадаємо, що Сили оборони провели операцію біля села Липці в Харківській області. У результаті від російських окупантів вдалося звільнити 400 гектарів лісу. Також чимало з них потрапили у полон

Також повідомлялося, що Збройні сили Російської Федерації просунулися на Краматорському та Покровському напрямках у Донецькій області. ЗС РФ просунулися в місті Часів Яр Бахмутського району та в селищі Цукурине Покровського району.