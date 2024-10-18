Одна из самых массовых атак: ВС РФ ночью ударили по Киеву и области, детали

Столичная военная администрация подтвердила, что россияне ночью совершили одну из самых массовых атак на гражданские и инфраструктурные объекты. Боевая работа в небе над Киевом и областью продолжалась более 4 часов.

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Российские оккупанты вечером 17 октября и в ночь на 18 октября атаковали Киевскую область и город Киев беспилотниками. Воздушная тревога продолжалась более 4 часов. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Прошедшая ночь и для киевлян, и для большинства регионов страны была вновь неспокойная. Российские войска совершили одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Вражеские дроны угрожали и Киеву. Но благодаря слаженной работе Сил Обороны, все БПЛА которые двигались в сторону столицы, были обезврежены", — проинформировал председатель КМВА Сергей Попко.

По его словам, боевая работа в воздушном пространстве Киева на его подступах велась более 4,5 часов. По данным оперативной сводки, в городе без пострадавших и разрушений.

Напомним, что Силы обороны провели операцию возле села Липцы в Харьковской области. В результате от российских оккупантов удалось освободить 400 гектаров леса. Также многие из них попали в плен

Также сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерациипродвинулись на Краматорском и Покровском направлениях в Донецкой области. ВС РФ продвинулись в городе Часов Яр Бахмутского района и в поселке Цукурино Покровского района.