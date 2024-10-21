Ночной обстрел Киева и области: осколки "Шахеда" пробили крышу пятиэтажки (фото, видео)

В результате ночной атаки произошло частичное разрушение конструкций кровли дома. Чрезвычайники и полицейские эвакуировали 43 жителей пятиэтажки в Глевахе.

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21 октября Киевская область оказалась под ударом российских сил. В результате атаки были повреждены жилые дома, автомобили и другие объекты инфраструктуры. Об этом сообщает Национальная полиция.

По состоянию на 08:30 известно о повреждении двух многоквартирных и одного частного дома, гаража, трех автомобилей и местного рынка в одном из районов области. На данный момент информации о пострадавших нет.

Последствия атаки ВС РФ Фото: Национальная полиция Последствия атаки ВС РФ Фото: Национальная полиция

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко заявил, что попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не было допущено.

"В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждена кровля многоэтажного жилого дома, выбиты окна и частичное разрушение одной из квартир. Также выбиты окна еще в одном многоэтажном доме и повреждены три автомобиля", — сообщил он.

Кравченко добавил, что на месте работают все оперативные службы, а также психологи. Развернут пункт обогрева. Последствия падения обломков БпЛА ликвидируются.

Позже в ГСЧС уточнили, что в поселке Глеваха Фастовского района в результате попадания обломков в 5-этажку частично разрушились конструкции кровли дома.

Чрезвычайники и полицейские эвакуировали 43 жителей. Сейчас продолжается обрезание нестабильных конструкций бетонных плит. К работам привлечены 27 спасателей и 3 единицы техники, в том числе тяжелая инженерная техника.

В Глевахе обломки БпЛА попали в 5-этажку В Глевахе обломки БпЛА попали в 5-этажку В Глевахе обломки БпЛА попали в 5-этажку В Глевахе обломки БпЛА попали в 5-этажку В Глевахе обломки БпЛА попали в 5-этажку В Глевахе обломки БпЛА попали в 5-этажку В Глевахе обломки БпЛА попали в 5-этажку

Атака БпЛА на Киев

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала последствия ночного обстрела Киева. В Соломенском районе в результате атаки произошел пожар. Пожар ликвидирован. Пострадал мужчина. У него ожоги лица, однако в госпитализации пострадавший не нуждался.

Последствия падения обломков "Шахеда" в Соломенском районе Последствия падения обломков "Шахеда" в Соломенском районе Последствия падения обломков "Шахеда" в Соломенском районе

Напомним, по данным КМВА, в ночь на 21 октября Россия атаковала Киев беспилотниками. Воздушная тревога продолжалась 5 часов. Обломки дронов упали в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах столицы.