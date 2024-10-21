Нічний обстріл Києва та області: уламки "Шахеда" пробили дах п'ятиповерхівки (фото, відео)

Внаслідок нічної атаки сталася часткова руйнація конструкцій покрівлі будинку. Надзвичайники та поліцейські евакуювали 43 мешканців п'ятиповерхівки у Глевасі.

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21 жовтня Київська область опинилася під ударом російських сил. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, автомобілі та інші об'єкти інфраструктури. Про це повідомляє Національна поліція.

Станом на 08:30 відомо про пошкодження двох багатоквартирних і одного приватного будинку, гаража, трьох автомобілів та місцевого ринку в одному з районів області. Наразі інформації про постраждалих немає.

Наслідки атаки ЗС РФ Фото: Національна поліція Наслідки атаки ЗС РФ Фото: Національна поліція

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко заявив, що влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не було допущено.

"Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів пошкоджена покрівля багатоповерхового житлового будинку, вибиті вікна та часткове руйнування однієї з квартир. Також вибиті вікна ще в одному багатоповерховому будинку та пошкоджено три автомобілі", — повідомив він.

Кравченко додав, що на місці працюють всі оперативні служби, а також психологи. Розгорнуто пункт обігріву. Наслідки падіння уламків БпЛА ліквідовуються.

Пізніше у ДСНС уточнили, що в селищі Глеваха Фастівського району внаслідок влучання уламків у 5-поверхівку частково зруйнувалися конструкції покрівлі будинку.

Надзвичайники та поліцейські евакуювали 43 мешканців. Наразі триває обрізання нестабільних конструкцій бетонних плит. До робіт залучені 27 рятувальників та 3 одиниці техніки, зокрема й важка інженерна техніка.

У Глевасі уламки БпЛА влучили у 5-поверхівку У Глевасі уламки БпЛА влучили у 5-поверхівку У Глевасі уламки БпЛА влучили у 5-поверхівку У Глевасі уламки БпЛА влучили у 5-поверхівку У Глевасі уламки БпЛА влучили у 5-поверхівку У Глевасі уламки БпЛА влучили у 5-поверхівку У Глевасі уламки БпЛА влучили у 5-поверхівку

Атака БпЛА на Київ

Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки нічного обстрілу Києва. У Солом’янському районі внаслідок атаки сталася пожежа. Пожежа ліквідована. Постраждав чоловік. У нього опіки обличчя, однак госпіталізації потерпілий не потребував.

Наслідки падіння уламків "Шахеда" у Солом'янському районі Наслідки падіння уламків "Шахеда" у Солом'янському районі Наслідки падіння уламків "Шахеда" у Солом'янському районі

Нагадаємо, за даними КМВА, у ніч на 21 жовтня Росія атакувала Київ безпілотниками. Повітряна тривога тривала 5 годин. Уламки дронів впали у Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах столиці.