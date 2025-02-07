"Самый быстрый перехватчик": в Украине показали улучшенный БПЛА против "Шахедов" (видео)

Улучшенный беспилотник Sting от "Диких Шершней" может летать в два раза дольше, сохраняя скорость, утверждают разработчики.

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Украинский производитель беспилотников "Дикие Шершни" успешно протестировал модифицированный дрон-перехватчик Sting. Соответствующе видео было опубликовано на официальной странице компании в соцсети X.

"Дикие Шершни" испытали улучшенный дрон Sting

Сообщается, что улучшенный БПЛА Sting может летать в два раза дольше своего предшественника, при этом сохраняя скорость.

"Успешное тестирование новой модификации самого быстрого перехватчика — Sting", — говорится в подписи к видео.

На обнародованном видео можно заметить, что при 50% газа дрон смог разогнаться до 200 км/ч на высоте 1046 метров. Более детальные технические характеристики беспилотника не раскрываются.

Ранее, в начале января "Дикие Шершни" отметили, что с осени работают над комплексом Sting, нацеленном на борьбу с дронами "Шахед". Тогда в компании заявили, что уже в январе состоятся первые крупные раздачи на фронт.

"Чтобы приблизить продукт максимально к потребностям военных, мы создали свое FPV-подразделение "Ночные Шершни", которое уже вместе с военными охотится на "Шахеды", — отметил производитель.

Напомним, украинские разработчики вместе с военными провели боевое испытание беспилотника "Ватра", созданного для перехвата барражирующих боеприпасов "Шахед".

Также сообщалось, что усовершенствованный дрон-перехватчик HitchHiker, разработанный американскими компаниями IronNet и Asterion Systems, проходит испытания на передовой в Украине.